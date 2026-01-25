[속보]"이해찬 전 총리, 아직 의식 회복 못해…위중한 상황"

조정식 대통령 정무특보, 국내이송엔 "상황 지켜봐야"

대통령 정무특별보좌관인 조정식 더불어민주당 의원은 25일(현지시간) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 건강 상태와 관련 "아직 의식을 회복하지 못한 채 위중한 상황이 계속되고 있다"고 말했다.

조 특보는 이날 이 수석부의장이 입원한 호찌민 떰아인 종합병원에서 기자들과 만나 이 수석부의장의 국내 이송과 관련 "아직 말할 수 있는 상황이 아니다. 조금 더 상황을 지켜봐야 한다"라며 이같이 밝혔다. 앞서 이 수석부의장은 베트남 출장 도중 건강이 악화돼 현지 병원에 이송됐다. 이에 이 대통령은 조 특보를 현지에 급파한 바 있다.

조 특보는 "대통령도 이 수석부의장의 건강 악화에 대해 매우 안타까워하면서 쾌유를 간절히 기원하고 있다"며 "제 보고를 실시간으로 챙기고 베트남 당국과 병원의 노력에 감사하다는 말씀을 전해왔다"고 전했다.

이어 조 특보는 "이 수석부의장은 대한민국 민주주의 역사의 산증인이면서 가장 치열하게 정치 역정을 살아오신 분이자 이재명 정부에도 굉장히 중요한 분"이라며 "간절한 마음으로 기적적으로 쾌유하기를 한마음으로 기원한다"고 했다.

한편 이 수석부의장은 민주평통 회의 참석을 위한 호찌민 출장 중이던 지난 23일 건강이 악화해 심폐소생술을 받으며 응급실로 이송됐다. 이후 그는 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술에 이어 중환자실에서 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료를 받는 것으로 전해졌다.

조 특보와 함께 김태년·이해식·이재정·최민희·김현 민주당 의원도 베트남으로 이동해 이 수석부의장을 문병하고 대책을 논의했다.





