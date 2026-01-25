이 대통령, 이혜훈 지명 철회…靑 "국민 눈높이 부합 못해"(종합)

홍익표 정무수석 25일 브리핑

홍익표 정무수석이 25일 청와대에서 이재명 대통령의 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명철회 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 25일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명을 철회했다. 예산당국의 수장으로 보수진영의 이 후보자를 깜짝 발탁한 지 약 한 달만이다.

홍익표 청와대 정무수석은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 "이 대통령은 이 후보자에 대해 사회 각계각층의 다양한 의견을 경청하고 인사청문회 이후의 국민적 평가에 대해 유심히 살펴봤다"며 "이 대통령 숙고와 고심 끝에 이혜훈 장관 후보자의 지명을 철회하기로 결정했다"고 밝혔다.

홍 수석은 "이 후보자는 보수정당에서 3차례나 국회의원을 지냈지만 안타깝게도 국민주권정부의 기획예산처 장관으로서 국민 눈높이에 부합하지 못했다"고 철회 이유를 설명했다. 자진사퇴가 아닌 지명철회를 택한 이유를 묻는 말에는 "이 대통령께서 보수 진영에 있는 분을 모셔온 만큼 지명철회까지도 인사권자로서 책임을 다하신 것"이라고 부연했다.

또 홍 수석은 "통합은 진영 논리를 넘는 변화와 함께 대통합의 결실로 맺어질 수 있다"며 "통합 인사를 통해 대통합의 의미와 가치를 되새기고자 하는 대통령의 숙고와 노력은 계속될 것"이라고 강조했다.

홍 수석은 '지명철회로 대통합의 의미가 퇴색된 것 아니냐'는 질문에는 "후보자가 국민적 눈높이와 도덕적 기준에 부합하지 못해 취임하지 못한 것일 뿐"이라먼서 "특정 진영 한쪽에 계신 분이 아니라 사회 각계각층의 전문성을 가진 분을 폭넓게 쓰겠다는 대통령의 통합 의지는 계속 유지된다"고 답했다.

새로운 후보자로 다시 보수 진영의 인사를 고려할 의사가 있는지 묻는 말에는 홍 수석은 "우리는 사회 통합이라는 측면도 늘 고려하면서 인사하겠다는 것"이라면서 "기획예산처 장관은 통합 자리여서 꼭 보수진영의 인사를 모시겠다는 의미로 이해할 필요는 없다"고 선을 그었다.

다만 홍 수석은 어떤 의혹이 결정적인 낙마 사유로 작용했는지에 대해서는 "특정 한 가지 사안에 의해서 지명 철회가 이루어진 것은 아니다"라고 말을 아꼈다.

이 후보자는 예산처 장관 지명 이후 보좌진 갑질 및 폭언, 서울 반포 아파트 부정 청약 의혹 등의 논란에 휩싸여왔다. 이 후보자는 갑질·폭언 논란에 "성숙하지 못한 언행이었다"며 사과했고, 부동산 투기 및 부정 청약 의혹에 대해서는 탈세를 하지 않았고 당시 아들 부부의 결혼생활 문제 때문이지 청약을 노린 것은 아니라고 해명해왔다.

지난 21일 이 대통령은 신년 기자회견에서 이 후보자에 대해 "문제가 있어 보이기는 한다"며 "이렇게 극렬하게 저항에 부딪힐 줄 몰랐다. 앞으로의 인사에도 참고해야 할 것 같다"고 말한 바 있다.





송승섭 기자



