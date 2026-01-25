본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

李대통령, 이혜훈 지명 철회…"국민 눈높이 부합하지 못했다"

유현석기자

입력2026.01.25 14:30

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이재명 대통령이 25일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 지명을 철회했다.


이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.1.23 김현민 기자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.1.23 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

홍익표 청와대 정무수석은 이날 브리핑에서 "이 대통령은 숙고와 고심 끝에 이 후보자의 지명을 철회하기로 결정했다"고 밝혔다.

홍 수석은 "이 대통령은 이 후보자에 대해 사회 각계각층의 다양한 의견을 경청하고 인사청문회와 이후 국민적 평가에 대해 유심히 살펴봤다"며 "안타깝게도 국민주권 정부의 기획예산처 장관으로서 국민 눈높이에 부합하지 못했다"고 말했다.


이어 "통합 인사를 통해 대통합의 의미와 가치를 되새기고자 하는 이 대통령의 숙고와 노력은 계속될 것"이라고 덧붙였다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

해외서 '불닭볶음면' 인기라더니…라면 1등 아니네?…유럽이 선택한 K푸드는 해외서 '불닭볶음면' 인기라더니…라면 1등 아니네... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스코틀랜드에선 코카콜라 라이벌…'아이언 브루'

유전도 운동도 아니었다…내 건강에 가장 큰 영향 끼친 건 '이것'

꽁꽁 언 '한강 라면' 손으로 뜯어 먹은 日기자, 왜?

소개팅 원하시는 분? "15만원 낙찰"…'여성 경매' 유튜브 논란

씹어먹다 보면 한 통 비우는…일본 민트 '민티아'의 역사

"피 토하며 쓰러졌다"…트럼프가 밝힌 마두로 체포 '신무기'는?

연방 요원에 밀쳐진 여성 보호하다 ICE에 사살, 참전 용사 돌본 '간호사'였다

새로운 이슈 보기