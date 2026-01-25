유전도 운동도 아니었다…내 건강에 가장 큰 영향 끼친 건 '이것'

건강증진개발원 '건강인식조사 보고서'

1위는 돈…월 13만9000원 투자

우리나라 사람들은 본인의 건강 상태에 가장 큰 영향을 끼친 요인으로 '돈'을 꼽았다는 설문 결과가 나왔다.

25일 한국건강증진개발원은 지난해 10월31일부터 11월14일까지 전국 만 20세 이상 70세 미만 남녀 2000명에 설문한 결과를 담은 '2025년 건강인식조사 보고서'를 발표했다. 그 결과 본인의 건강 상태에 영향을 미친 정도가 크다고 생각하는 요인으로는 '수입 및 사회적 수준'(33.3%)이라는 답변이 가장 많았다. 그다음으로는 '운동시설, 공원 인프라 등 물리적 환경'(14.8%), '유전적 요인'(12.8%), '개인 생활 행태 및 극복 기술'(11.5%) 등이 이어졌다.

2023년부터 지난해까지 3개년 결과를 보면 2023년과 2024년에는 '유전적 요인'이 1순위였으나, 작년에는 '수입 및 사회적 수준'으로 순위가 바뀌었다. 수입과 사회적 수준이 건강에 미치는 영향이 가장 크다는 답변은 모든 연령대에서 공통으로 나타났다. 20~30대 청년, 40~50대 중년, 60대 노년 세대에서 모두 이러한 응답률이 각각 29.6%, 36.4%, 32.6%로 가장 높았다. 2순위는 연령대에 따라 달랐다. 청년과 중년 세대는 '운동시설, 공원 인프라 등 물리적 환경'을, 노년 세대는 '개인 생활 행태 및 극복 기술'을 각각 두 번째로 꼽았다.

이들에게 건강한 생활을 실천하기 어려운 이유를 물었더니 '의지가 약하고 게을러서'(35.8%)라는 응답이 가장 많았다. 이 밖에도 '업무·일상 생활이 너무 바빠 시간이 없어서'(20.7%),'노력해 봤지만, 큰 변화를 느낄 수 없어서'(8.8%) 등의 답변이 나왔다.

건강한 삶을 위해 투자하는 적정 금액은 한 달 평균 27만3000원이라고 생각했으나, 실제 투자 금액은 절반밖에 되지 않는 평균 13만9000원이었다. 건강한 삶을 위해 가장 많은 돈을 투자하는 영역으로는 '식단'이 42.3%로 가장 많았다. 이어서 '운동'(28.8%), '병원 치료'(16.1%) 순이었다.

건강한 삶을 위해 투자하는 적정 시간은 일주일 평균 8.0시간이라고 생각했다. 하지만 실제로 쓰는 시간은 일주일 평균 5.3시간에 불과했다. 가장 많은 시간을 투자하는 영역은 '운동'이 51.7%로 절반 이상이었으며, 다음은 '식단'(31.3%), '병원 치료'(8.8%) 등이었다.

응답자들이 희망하는 기대수명은 평균 83.8세, 희망하는 건강수명(유병 기간 제외 기대수명)은 평균 78.7세였다.





