한우에 푸아그라·캐비아까지?… 롯데百 부산이 선포한 '미식 전쟁'

선물 세트의 한계는 어디까지일까? 부산 롯데백화점이 프리미엄을 넘어선 '하이엔드 미식'으로 설 선물 시장에 승부수를 던졌다.

부산지역 롯데백화점이 2026년 설 명절을 맞아 세계 3대 진미를 활용한 이색 선물세트를 앞세워 프리미엄 수요 공략에 나선다.

부산지역 롯데백화점(부산본점·광복점·동래점·센텀시티점)은 오는 26일부터 2월 15일까지 3주간 '2026년 설 선물세트 본판매'를 진행한다.

이번 본판매는 단순한 고가 상품을 넘어, 받는 사람에게 특별한 미식 경험을 선물하려는 트렌드를 반영해 '고메(Gourmet·미식)' 라인업을 대폭 강화했다.

가장 눈길을 끄는 것은 한우와 세계적 진미를 결합한 '미식 기프트'다. 롯데백화점은 이번 설에 부드러운 안심과 진한 풍미의 푸아그라를 세트로 구성한 '한우＆푸아그라세트(36만5000원)'와, 최고급 한우에 캐비아 특유의 감칠맛을 더한 '한우＆캐비아 세트(35만원)'를 선보인다. 집에서도 호텔 레스토랑 수준의 '파인 다이닝'을 즐길 수 있어 미식가들에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다.

최상의 품질을 보증하는 시그니처 브랜드 '엘프르미에'도 한정 수량으로 준비했다. 1++(9) 등급 최상급 암소 한우 중 가장 귀한 부위만 엄선해 장인의 기술로 손질한 '특선 기프트(160만원/100세트 한정)'는 압도적인 품질을 자랑한다. 이 외에도 대과(大果)만을 선별한 '프레스티지 청과 컬렉션(29만원)'과 최상급 겨울 참조기로 구성한 '영광굴비 건(90만원)' 등도 백화점만의 품격을 보여주는 대표 상품이다.

특별한 스토리를 담은 와인과 디저트도 마련했다. 배우 김희선과 협업해 화제를 모은 '김희선×발라드 에디션(10만원)'을 비롯해, 유통사 최초 블라인드 테스트에서 선정된 '찰스＆찰스 까베르네소비뇽' 등 검증된 와인을 단독으로 선보인다. 또 '애플망고·샤인머스캣 혼합 세트(25만5000원)' 등 남녀노소 누구나 좋아하는 프리미엄 디저트 과일도 실속있게 구성했다.

고물가 속 합리적인 쇼핑을 지원하기 위한 파격 혜택도 진행한다. 본판매 기간인 2월 15일까지 선물세트 구매 시 결제 수단과 금액대에 따라 최대 10% 상당의 롯데상품권을 증정한다. 특히 2월 6일부터는 주요 카드사(국민/현대/농협) 이용 시 최대 7% 혜택을 추가로 제공해, 고품격 선물을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회를 제공한다.

양현모 롯데백화점 부산본점 식품팀장은 "올해 설 선물은 단순한 물건 전달을 넘어 '맛있는 경험'을 선물하는 것이 핵심 트렌드"라며 "세계적인 식재료를 접목한 이색 세트부터 실속 있는 과일·와인까지 폭넓게 준비한 만큼 소중한 분께 감사의 마음을 전하기에 부족함이 없을 것"이라고 말했다.





