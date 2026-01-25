본문 바로가기
강윤주 신임 한국디자인진흥원장 취임

최호경기자

입력2026.01.25 14:08

한국디자인진흥원은 제18대 신임 원장에 강윤주 전 계원예대 광고브랜드디자인과 교수(66)가 취임했다고 25일 밝혔다.


강 신임 원장은 1982년 성균관대 생활미술학과를 졸업하고 1984년 이화여대 생활미술학 석사, 1993년 일본 무사시노미술대 시각디자인학 석사를 취득한 뒤 홍익대 디자인학 박사 과정을 수료했다.

강윤주 제18대 한국디자인진흥원 원장. 한국디자인진흥원

1988년 데이콤 연구원으로 첫 경력을 시작한 그는 1992년 도카이대 정보통신기술연구소 연구원, 1993년 포스트디자인테크 실장 등을 역임하며 디자인과 정보통신 분야에서 전문성을 다졌다.


2004년 계원예술대 계원미디어센터 센터장을 맡으며 교육 현장에 몸담은 뒤 2009년 기획조정처 처장을 지냈고, 2024년까지 광고브랜드디자인과 교수로 재직했다.


강 신임 원장은 26일 오전 취임식을 마친 뒤 공식 업무에 들어간다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
