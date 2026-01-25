'영하 20도' 한파에 라면 '꽁꽁'…한강서 손으로 라면 뜯어먹은 日 기자

히데요시 기자의 '서울 추위 체험기' 보도

전국적으로 체감온도 영하 20도 안팎의 강한 추위가 몰아친 가운데, 일본의 한 기자가 추위에 꽁꽁 언 '한강 라면'을 손으로 뜯어 먹는 체험기를 올렸다.

일본 TBS 뉴스 프로그램 N스타는 22일 나카미치 히데요시 기자의 서울 추위 체험기를 보도했다. 리포트에서 나카미치 기자는 검은 롱패딩을 입고 서울의 한 한강공원 인근 편의점에서 '한강 라면'을 끓인 뒤 벤치에서 시식했다.

그는 "한국이 얼마나 추운지 직접 검증하기 위해 라면이 어는 데 얼마나 걸리는지 실험해보겠다"며 실험을 시작했다.

보도를 보면, 갓 끓인 라면은 약 2시간이 지난 뒤 꽁꽁 얼었다. 면발을 들어 올렸던 젓가락도 그대로 얼어, 마치 면발과 젓가락이 허공에 떠 있는 듯한 모습이 연출됐다.

기자는 "체감 온도는 생각보다 훨씬 낮다"면서 "라면이 조형물처럼 변하고 있다"고 놀라워했다. 라면은 실험 2시간 만에 라면은 젓가락으로 면발을 든 상태 그대로 얼어붙었다. 그는 얼어버린 면발을 손으로 뜯으면서 "시간이 멈춘 듯 젓가락이 공중에 떠 있는 것처럼 보인다"고 말했다.

결국 기자는 맨손으로 라면을 뜯어 먹었다. 이어 "꽁꽁 얼었다. 씹어도 가루 맛밖에 나지 않는다"고 전했다. 해당 영상은 일본은 물론 국내 사회관계망 서비스에서 빠르게 확산하며 화제를 모았다. 누리꾼들은 "한강 라면이 아니라 한파 라면" "저걸 또 먹네 대단한 직업 정신" 등의 반응을 보였다.

한편, 기록적인 한파가 계속되면서 온라인상에서는 '라면 얼리기 챌린지'가 유행하고 있다. 이날 유튜브 숏폼과 인스타그램에선 뜨거운 라면을 얼린 영상과 사진을 공유한 게시물이 다수 공유되고 있다.

북쪽에서 내려온 찬 공기 영향으로 당분간 중부지방을 중심으로 평년 기온(아침 최저 영하 13~영하 1도, 낮 최고 0~8도)을 밑도는 강추위가 계속될 전망이다.

기상청에 따르면, 월요일인 26일 아침 기온이 영하 15~영하 3도까지 떨어진다. 낮 기온은 영하 3도~영상 7도 사이가 예상된다. 27일 아침 기온은 영하 13~영상 1도 사이, 낮 기온은 영하 4도~영상 7도로 예측됐다. 특히 27일에는 전국 대부분 지역에 순간풍속 시속 55㎞(초속 15m) 내외 강한 바람이 불어 체감 온도를 더욱 떨어트릴 전망이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



