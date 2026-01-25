가짜 조종사가 무료항공권 버젓이…현실판 '캐치 미 이프 유 캔'

항공사 승무원 할인 시스템 악용…보안 허점

미 연방 검찰 “최대 징역 20년 가능”

캐나다 출신의 전직 승무원이 조종사로 위장해 미국 주요 항공사들을 속이고 수백 장의 무료 항공권을 취득한 사실이 뒤늦게 드러났다. 해당 사건은 영화 '캐치 미 이프 유 캔'을 연상케 한다는 점에서 눈길을 끌고 있다.

22일(현지시간) AP 통신 등은 캐나다 토론토 출신 댈러스 포코르닉(33)이 지난해 10월 하와이 연방 법원에 통신사기 혐의로 기소됐다고 보도했다. 검찰은 포코르닉이 4년간 미국 항공사 3곳을 속여 조종사 및 승무원 전용 항공권을 확보했다고 밝혔다.

법원 문서에 따르면 그는 2017년부터 2019년까지 토론토에 본사를 둔 한 항공사에서 승무원으로 근무했다. 이후 해당 항공사의 신분증을 위조해 다른 항공사에서 조종사 또는 승무원용으로 제공되는 항공권을 구매한 것으로 조사됐다. 미국 항공사들은 자사 및 타사 승무원에게 할인가로 항공권을 제공하는 시스템을 운영하고 있는데, 이 제도를 악용한 것이다.

한 은퇴 조종사는 AP통신과의 인터뷰에서 "다른 항공사에서 비행하려는 승무원의 고용 여부를 확인하기 위해 교차 검증을 할 수 있다"며 "이 점을 고려하면 몹시 놀라운 사건"이라고 말했다. 포코르닉이 항공권을 제공받은 것으로 알려진 항공사 3곳은 각각 호놀룰루, 시카고, 텍사스 포트워스에 본사를 둔 업체인 것으로 전해졌다.

검찰은 포코르닉이 여가 목적 비행에도 조종사용 점프시트(비번 조종사 보조좌석)를 요청한 사실을 확인했다고 밝혔다. 연방 규정상 점프시트는 비상근무 목적 외 사용이 금지된다. 다만 해당 보조 좌석에 실제 착석했는지는 문서에서 확인되지 않았다.

AP통신이 토론토에 본사를 둔 에어 캐나다와 포터 항공에 포코르닉의 근무 이력을 확인한 결과, 에어 캐나다는 "그가 근무한 기록이 없다"고 밝혔고 포터 항공은 "관련 내용을 확인해줄 수 없다"고 답했다.

포코르닉은 유죄가 확정될 경우 최대 20년의 징역형과 25만달러(약 3억6700만원)의 벌금을 선고받을 수 있다.

한편 '캐치 미 이프 유 캔'은 10대 시절 조종사로 위장해 수십 회의 무료 비행을 하는 등 사기 행각을 벌인 프랭크 애버그네일 주니어의 실화를 다룬 영화다. 스티븐 스필버그가 연출하고 레오나르도 디카프리오, 톰 행크스가 주연을 맡았다.





