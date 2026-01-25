산속 구슬땀 흘리는 외국인 남성, 뭐 하는지 봤더니

부평 장수산서 쓰레기 빼며 봉사했던 외국인

영하권 날씨에도 홀로 산속에 묻힌 쓰레기를 빼내며 구슬땀을 흘리던 외국인 남성의 선행이 알려졌다.

25일 인천시 부평구에 따르면 청천동에 20년째 사는 박모(65)씨는 최근 부평구 홈페이지에 자신이 산행 중 겪은 일화를 올렸다.

박씨에 따르면, 지난 17일 오전 외국인 A씨는 장수산 진입로 쪽에 폐기물을 잔뜩 쌓아둔 채 땅속에 묻힌 쓰레기를 잡아당기고 있었다.

당시 영하의 날씨로 A씨의 얼굴과 귀는 새빨간 상태였지만, 거친 숨을 내쉬며 쓰레기를 한데 모으는 일에 열중했다고 한다.

다른 등산객들은 A씨를 힐끗 쳐다볼 뿐 크게 관심을 두지 않았지만, 박씨는 궁금증을 참지 못하고 A씨에게 다가갔다.

"왜 혼자서 이런 일을 하고 있나요?"라고 조심스럽게 말을 건넸다. 그러자 A씨는 잠시 하던 일을 멈추고 "이렇게 쓰레기를 모아놓고 친구한테 연락하면 구청에 대신 신고를 해줘서 트럭이 실어 간다"고 답했다.

박씨는 A씨가 2024년 한국에 들어와 인근 아파트에 거주 중인 미국인이며, 주로 토요일마다 등산로에서 쓰레기를 치우고 있다는 사실을 알게 됐다.

박씨는 "환경 관련 일을 하느냐고 물었더니 그건 아니라고 하더라"며 "주말 아침부터 피곤할 텐데 새빨개진 A씨의 얼굴을 보고 스스로 얼마나 부끄러웠는지 모른다"고 했다. 이어 "동네에 살면서도 무관심했던 것을 반성하면서 A씨와 휴대전화 번호를 교환한 뒤 다음에는 꼭 동참하겠다고 약속했다"고 덧붙였다.

한편, 지난 1월 1일부터 쓰레기 종량제 봉투를 땅에 직접 묻을 수 없도록 하는 조치가 수도권 지역에서 시행되고 있다. 종량제 봉투에 담긴 쓰레기는 선별해서 재활용하거나, 소각하고 나서 남은 소각재만 매립하자고 규정한 건데, 수도권 3개 시도 서울, 경기, 인천에서는 올해 2026년부터 적용됐다. 이후 수도권 쓰레기 상당량이 충남과 강원, 경기, 인천 등지 민간 소각장으로 향해 문제가 됐다.





