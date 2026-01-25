삼성생명, 다이렉트 보험 이벤트…네이버페이·스타벅스 포인트

보장형·금융형 고객대상

"디지털 경쟁력 강화"

삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 185,100 전일대비 6,300 등락률 +3.52% 거래량 518,798 전일가 178,800 2026.01.23 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"삼성생명 4분기 실적, 예상치 부합…반도체 덕볼 배당수익"코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"삼성, 청소년 '생명' 살린다…4.7만명 마음건강 지켜 교육부장관상 수상 전 종목 시세 보기 close 은 오는 31일까지 삼성생명 다이렉트에서 보장형·금융형 다이렉트 보험상품 가입 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다.

삼성생명 다이렉트를 통해 대상 보험상품에 신규 가입한 고객을 대상으로 한다. 가입 후 3회차 납입 및 정상 유지 조건 충족 시 4월 말 이내 경품을 지급할 예정이다.

먼저 보장형 상품의 경우 보험료 구간에 따라 네이버페이 포인트 1만원에서 최대 2만원을 준다.

대상 상품은 '삼성 인터넷 (경증간편) 입원건강보험', '삼성 인터넷 정기보험', '삼성 인터넷 암보험', '삼성 인터넷 비갱신암보험', '삼성 인터넷 (신간편) 암치료보험', '삼성 인터넷 치아보험', '삼성 인터넷 (신간편) 뇌심건강보험' 등 삼성생명 다이렉트의 주요 보장성 상품이다.

금융형 상품 가입 이벤트도 진행한다. '삼성 돌려받는 연금저축보험', '삼성 인터넷 NEW 연금보험'은 월 보험료 10만원 이상 각 해당 상품 첫 가입 시 네이버페이 포인트 3만원을 지급한다. '삼성 바로받는 연금보험'은 5000만원 이상 가입 시 네이버페이, 스타벅스 3만원 중 고객이 직접 선택할 수 있다.

삼성생명 관계자는 "새해를 맞아 다이렉트 고객을 위한 혜택을 제공하고자 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객이 언제 어디서나 쉽고 편리하게 보험 서비스를 이용할 수 있도록 디지털 채널 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>