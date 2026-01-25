삼성 '더 프레임 프로' TV, CNN 혁신상 선정…"갤러리 같은 미니멀리즘"

무선 원 커넥트 박스 극찬

"아트 TV 한계 넘었다"

다수 현지 매체서도 주목

삼성전자의 '더 프레임 프로(The Frame Pro)' TV가 미국 방송 매체 CNN의 제품 평가 전문 매체인 'CNN 언더스코어드'에서 혁신상을 받으며 제품 우수성을 인정받았다.

25일 삼성전자에 따르면 CNN 언더스코어드(CNN Underscored)는 삼성전자 '더 프레임 프로'에 대해 "복잡한 케이블을 없애고 강력한 화질을 갖춰, 고품질 디스플레이인 동시에 예술 작품 액자로 동작한다"고 호평하며 "기존 아트TV의 한계를 넘어 '갤러리 같은 미니멀리즘'을 실질적으로 구현한 첫 번째 아트 TV"로 평가했다. CNN 언더스코어드는 가정용품, 뷰티, 여행 등 다양한 카테고리의 제품을 대상으로 전문가 분석과 실사용 환경 테스트를 거쳐 혁신적인 제품을 선정하고 혁신상(Innovation Awards 2026)을 부여한다.

CNN 언더스코어드는 특히 '무선 원 커넥트 박스'를 가장 큰 변화로 꼽았다. 매체는 "영상과 음향 신호를 전달하는 무선으로 전송하는 '무선 원 커넥트 박스'를 통해, 디스플레이에는 복잡한 케이블이나 부피가 큰 부속품없이 전원만 연결하면 된다"며 "화면이 공중에 떠있는 듯한 플로팅 디자인(Free-floating)을 구현할 수 있다"고 평가했다.

CNN 언더스코어드는 더 프레임 프로의 화질에 대해서도 긍정적으로 평가했다. 매체는 "Neo QLED(퀀텀닷 유기발광다이오드) 기술의 적용으로 명암비와 밝기가 크게 개선됐으며, 제품에 적용된 매트 디스플레이는 예술 작품 감상은 물론 TV나 영화 시청 시에도 안정적인 화질을 제공한다"고 전했다.

삼성전자는 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자 전시회 CES 2026에서 '더 프레임' 라인업을 선보여 다수의 현지 매체의 주목을 받았다.

미국 경제 전문지 '비즈니스 인사이더(Business Insider)'는 '2026년에 가장 기대되는 디스플레이 트렌드' 제품 중 하나로 '초대형 트렌드'를 선도하는 98형 더 프레임을 꼽았으며, 미국의 IT(정보기술) 리뷰 전문 매체 '가젯 매치(Gadget Match)' 역시 98형 '더 프레임'을 'CES 2026 최고의 제품(Best of CES 2026)'으로 소개했다.

또한 미국의 IT 매체 레지덴셜 시스템(Residential Systems)과 가제티(Gadgety)에서도 더 프레임을 CES 2026 최고의 제품으로 선정했다.

삼성전자는 더 프레임을 중심으로 아트 TV 업계 리더십을 지속 강화하고 있다. 2017년 '더 프레임' TV에서 처음 선보였던 예술 작품 구독 서비스 '삼성 아트 스토어(Samsung Art Store)'를 QLED, Neo QLED, 마이크로 LED, 마이크로 RGB(적·녹·청) TV까지 주요 라인업에 확대 적용했다. 최근에는 OLED TV까지 확장하며 아트 TV 시장을 선도하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

삼성 아트 스토어는 전세계 유명 미술관, 갤러리 및 예술가들의 작품 5000여 점을 4K 화질로 제공해, 집에서도 마치 미술관에 간 것처럼 생생하게 예술 작품을 감상할 수 있도록 돕는다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



