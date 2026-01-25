"피 토하며 쓰러졌다"…트럼프가 밝힌 마두로 체포 '신무기'는?

트럼프 “그들은 로켓 한 발도 쏘지 못했다”

전자전 무기 사용 정황…경호팀 신체 이상

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 니콜라스 마두로 전 대통령 체포 작전에 신형 전자 교란 무기를 사용했다고 직접 언급했다. '디스컴버뷸레이터(Discombobulator)'라는 이름의 이 무기는 적의 통신·레이더·무기 시스템을 동시에 무력화하는 기능을 갖춘 것으로 추정되며, 작전 당시 베네수엘라군의 미사일 발사 능력이 사실상 차단됐던 것으로 알려졌다.

연합뉴스는 24일(현지시간) 공개된 뉴욕포스트 인터뷰를 인용, 트럼프 대통령이 "(디스컴버뷸레이터는) 적의 장비를 작동하지 않게 만들었다"고 말했다고 보도했다.

그는 "그들은 러시아와 중국제 로켓을 갖고 있었지만 한 발도 쏘지 못했다. 우리가 들어갔을 때 버튼을 눌렀지만 아무것도 작동하지 않았다"며 "나는 이에 대해 설명하고 싶지만 말할 수 없다"고 덧붙였다.

뉴욕포스트는 트럼프의 이번 발언이 바이든 행정부 시기 미국의 펄스 에너지 무기 구매에 관련한 질문을 받는 과정에서 나왔다고 전했다. 펄스 에너지 기술은 고출력 전자파를 순간적으로 방출해 전자 장비를 교란하는 분야로 알려져 있다.

앞서 트럼프 대통령은 3일 베네수엘라 수도 카라카스에서 마두로 체포 작전이 이뤄진 직후 기자회견에서 "우리가 가진 특정 전문 기술로 인해 카라카스의 불빛이 대부분 사라졌다"고 말한 바 있다. 댄 케인 미 합참의장도 미 사이버사령부와 우주사령부, 전투사령부 등이 사이버·전자전 능력을 활용해 방공망과 인프라를 동시에 무력화했다는 사실을 암시했다.

작전 당시 마두로 경호팀이 심각한 신체 이상을 겪었다는 보도도 나왔다. 뉴욕포스트는 마두로 경호원을 인용, 일부 인력이 "코피를 흘리거나 피를 토하며 쓰러졌다"고 전했다. 또한 이 증상은 쿠바 아바나 주재 미국 외교관들 사이에서 보고된 원인 불명의 신경계 증상 '아바나 증후군(Havana Syndrome)'과 유사하다고 분석했다. 아바나 증후군은 2016년 이후 쿠바, 중국, 유럽, 아시아 등에서 발생 사례가 보고됐으며, 피해자들은 두통·피로·현기증·인지장애 등을 호소했다.

작전 이후 트럼프 대통령은 베네수엘라산 원유가 실린 제재 대상 유조선 7척을 미국이 나포해 원유를 압류했다고 밝혔다. 그는 "석유가 휴스턴 등 여러 지역의 정유소로 들어오고 있다"며 "베네수엘라도 수익의 일부를 가져가고 우리도 가져갈 것"이라고 말했다. 이어 "대형 석유 기업들이 들어가 매우 많은 석유를 가져갈 것이고, 베네수엘라는 예전보다 많은 돈을 벌게 될 것"이라고 강조했다.





