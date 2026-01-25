SKT '생각하는 AI 추천 모델', 국제학회서 상위 4% 논문 올라

AAAI 2026서 '원 모델 4.0' 현장 발표

SK텔레콤이 개인의 행동 맥락을 이해하고 추천 이유까지 설명할 수 있는 인공지능(AI) 추천 모델 연구로 세계 최고 수준의 AI 학회 무대에 올랐다.

SKT는 싱가포르 엑스포에서 열리고 있는 글로벌 AI 학회 AAAI 2026(국제인공지능학회)에서 자사의 AI 추천 모델 관련 연구 논문이 초청을 받아, 전날 현장에서 직접 발표를 진행했다고 25일 밝혔다.

AAAI는 신경정보처리시스템학회(NeurIPS), 국제머신러닝학회(ICML), 국제표현학습학회(ICLR)와 함께 세계 최고 권위의 AI 학회로 꼽힌다. 올해 AAAI에는 약 2만4000편의 논문이 접수돼 전년(약 1만3000편)보다 크게 늘었으며, 채택률은 18%로 전년(23%) 대비 낮아져 경쟁 강도가 한층 높아졌다.

SKT의 논문은 전체 제출 논문 가운데 상위 약 4%만 선정되는 '현장 발표(Oral Session)' 대상에 포함됐고, 동시에 '포스터 발표(Poster Session)'도 함께 진행됐다.

이번에 발표된 연구는 SKT가 자체 개발한 LLM(대규모 언어 모델) 기반 AI 추천 모델 '원 모델(One Model)' 버전 4.0에 대한 내용이다. 특히 최근 글로벌 AI 연구 분야에서 주목받고 있는 '추론 능력 강화학습'을 실제 서비스 환경에 적용한 사례를 구체적으로 제시했다.

원 모델 4.0은 고객의 클릭 이력, 이용 패턴, 관심사 등 다양한 행동 데이터를 종합적으로 분석해 어떤 상품이나 서비스를 추천할지, 추천이 나온 이유는 무엇인지, 고객에게 전달할 마케팅 메시지를 어떻게 구성할지 등을 자연어 형태로 생성하는 것이 특징이다.

이 모델은 연구 단계에 머무르지 않고 실제 서비스에 적용돼 성과를 냈다는 점에서도 주목된다. 현재 요금제 추천을 비롯해 T월드, T멤버십, T다이렉트샵 등에 적용되고 있으며, 이전 버전 대비 클릭률 등 고객 반응 지표가 최대 2배까지 개선된 것으로 나타났다. SKT는 연내 T우주 등으로 적용 범위를 확대할 계획이다.

석지환 SKT AT/DT 데이터 담당은 "원 모델 연구를 통해 연이어 세계적 권위의 학회에서 성과를 인정받으며 SKT의 AI 역량을 다시 한번 입증했다"며 "앞으로도 연구 결과가 실제 상품과 서비스로 연결되는 실질적인 AI 연구를 지속해 나가겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



