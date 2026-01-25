본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

과학

SKT '생각하는 AI 추천 모델', 국제학회서 상위 4% 논문 올라

박유진기자

입력2026.01.25 09:52

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AAAI 2026서 '원 모델 4.0' 현장 발표

24일 싱가포르에서 열린 ‘AAAI 2026’에서 박정 SKT 데이터분석모델링팀장이 ‘One Model’ 버전 4.0 연구에 대해 ‘현장 발표(Oral Session)’ 중인 모습. 사진제공=SKT

24일 싱가포르에서 열린 ‘AAAI 2026’에서 박정 SKT 데이터분석모델링팀장이 ‘One Model’ 버전 4.0 연구에 대해 ‘현장 발표(Oral Session)’ 중인 모습. 사진제공=SKT

AD
원본보기 아이콘

SK텔레콤이 개인의 행동 맥락을 이해하고 추천 이유까지 설명할 수 있는 인공지능(AI) 추천 모델 연구로 세계 최고 수준의 AI 학회 무대에 올랐다.


SKT는 싱가포르 엑스포에서 열리고 있는 글로벌 AI 학회 AAAI 2026(국제인공지능학회)에서 자사의 AI 추천 모델 관련 연구 논문이 초청을 받아, 전날 현장에서 직접 발표를 진행했다고 25일 밝혔다.

AAAI는 신경정보처리시스템학회(NeurIPS), 국제머신러닝학회(ICML), 국제표현학습학회(ICLR)와 함께 세계 최고 권위의 AI 학회로 꼽힌다. 올해 AAAI에는 약 2만4000편의 논문이 접수돼 전년(약 1만3000편)보다 크게 늘었으며, 채택률은 18%로 전년(23%) 대비 낮아져 경쟁 강도가 한층 높아졌다.


SKT의 논문은 전체 제출 논문 가운데 상위 약 4%만 선정되는 '현장 발표(Oral Session)' 대상에 포함됐고, 동시에 '포스터 발표(Poster Session)'도 함께 진행됐다.


이번에 발표된 연구는 SKT가 자체 개발한 LLM(대규모 언어 모델) 기반 AI 추천 모델 '원 모델(One Model)' 버전 4.0에 대한 내용이다. 특히 최근 글로벌 AI 연구 분야에서 주목받고 있는 '추론 능력 강화학습'을 실제 서비스 환경에 적용한 사례를 구체적으로 제시했다.

원 모델 4.0은 고객의 클릭 이력, 이용 패턴, 관심사 등 다양한 행동 데이터를 종합적으로 분석해 어떤 상품이나 서비스를 추천할지, 추천이 나온 이유는 무엇인지, 고객에게 전달할 마케팅 메시지를 어떻게 구성할지 등을 자연어 형태로 생성하는 것이 특징이다.


이 모델은 연구 단계에 머무르지 않고 실제 서비스에 적용돼 성과를 냈다는 점에서도 주목된다. 현재 요금제 추천을 비롯해 T월드, T멤버십, T다이렉트샵 등에 적용되고 있으며, 이전 버전 대비 클릭률 등 고객 반응 지표가 최대 2배까지 개선된 것으로 나타났다. SKT는 연내 T우주 등으로 적용 범위를 확대할 계획이다.


석지환 SKT AT/DT 데이터 담당은 "원 모델 연구를 통해 연이어 세계적 권위의 학회에서 성과를 인정받으며 SKT의 AI 역량을 다시 한번 입증했다"며 "앞으로도 연구 결과가 실제 상품과 서비스로 연결되는 실질적인 AI 연구를 지속해 나가겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올해 200달러 갈 수도" 또 강세전망 나왔다…100달러 돌파한 은값, 부자아빠의 분석 "올해 200달러 갈 수도" 또 강세전망 나왔다…100... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스코틀랜드에선 코카콜라 라이벌…'아이언 브루'

"차라리 푸틴 치하에 살겠다" 독일 청년들…징병제 부활 어려운 이유

씹어먹다 보면 한 통 비우는…일본 민트 '민티아'의 역사

1인 사장님 사업 편하게 하세요…지원협회부터 사업 아이디어 검증 AI까지 ④

'혈액 부족' 두쫀쿠가 해결...발로 뛴 간호사 숨은 노력에 헌혈자 폭증

"피 토하며 쓰러졌다"…트럼프가 밝힌 마두로 체포 '신무기'는?

"'불닭' 전부는 아니야"…유럽이 선택한 K푸드는 달랐다

새로운 이슈 보기