창원특례시, 여성친화도시 시민참여단 모집

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.25 09:41

높은 여성친화도시 조성 목표

경남 창원특례시는 '제5기 창원시 여성친화도시 시민참여단'을 오는 2월 6일까지 모집한다.

창원특례시, 여성친화도시 시민참여단 모집
여성친화도시 시민참여단은 생활 현장에서 체감하는 불편과 개선 과제를 발굴하고, 여성친화 관점에서 정책 보완·개선 방안을 제안하는 시민 참여 기반의 정책 파트너 조직이다. 시민의 시선으로 정책을 점검하고 현장 의견을 행정에 반영해, 체감도 높은 여성친화도시 조성에 기여하는 것을 목표로 한다.


제5기 시민참여단은 창원시에 주소를 두고 있는 사람을 대상으로 공개 모집하며, 100명 내외로 구성될 예정이다. 위촉 기간은 오는 3월부터 오는 2028년 2월까지 2년간이다. 제5기 창원시 여성친화도시 시민참여단 신청은 이메일·우편·방문의 방법으로 신청할 수 있으며, 기타 자세한 사항은 창원시청 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.

창원시는 지난 2011년 여성친화도시로 최초 지정된 이후 2025년 세 번째 재지정으로 여성친화 정책을 꾸준히 추진해 왔으며, 특히 민·관 협력을 바탕으로 지역 여건에 맞는 과제를 발굴하고 실행력을 높이는 데 힘쓰고 있다.


김정미 여성가족과장은 "시민참여단은 행정과 시민이 함께 정책을 점검하고 방향을 만들어 가는 협력 파트너"라며 "여성친화도시 조성에 뜻을 함께할 시민들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

