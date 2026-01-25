NH농협은행, 구세군 서울후생원에 '행복김치' 나눔

강태영 행장 직접 찾아 봉사활동

3억원 상당 국내산 김치 전달

NH농협은행은 서울 서대문구 구세군 서울후생원에서 거주 중인 아동·청소년들을 위해 3억원 상당의 국내산 김치를 전달했다고 25일 밝혔다.

23일 서울 서대문구 구세군 서울후생원에서 강태영 NH농협은행장(왼쪽 네번째), 김동아 서대문갑 국회의원(왼쪽 다섯번째), 김병윤 구세군 사령관(왼쪽 여섯번째) 및 참석자들이 행복김치 전달식에서 기념촬영을 하고 있다. NH농협은행 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 23일 진행된 급식 배급 봉사에는 강태영 농협은행장이 직접 참여했다. 강 행장 외에도 김동아 서대문갑 국회의원, 김병윤 구세군 사령관, 임세빈 농협은행 수석부행장, 변성환 농협은행 서울본부장 등이 함께했다.

강 행장은 "이번 나눔이 아이들에게 따스한 온기가 돼 밝은 미소를 잃지 않고 자라나는 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 소외된 우리 이웃과 농업인을 위해 동심협력의 자세로 다양한 사회공헌 활동을 전개해 나갈 것"이라고 말했다. 김 의원은 "앞으로도 농협은행과 함께 뜻깊은 자리를 많이 만들면 좋겠다"며 "농협의 가치 향상을 위한 농심천심(農心天心) 운동에도 협력할 것"이라고 밝혔다.

한편 이번 행사는 '범농협 새해맞이 따뜻한 동행·행복한 나눔' 릴레이의 일환으로 진행됐다. 설 명절까지 범농협 계열사가 함께 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>