중기중앙회, '공동사업개발 전문컨설팅' 최대 1500만원 지원

김철현기자

입력2026.01.25 12:00

2026년 공동사업개발 전문컨설팅 지원사업 신청 공고

중소기업중앙회는 중소기업협동조합의 공동사업 활성화를 지원하기 위해 2026년 '공동사업개발 전문컨설팅 지원사업'에 참여할 협동조합을 모집한다고 25일 밝혔다.

중기중앙회, '공동사업개발 전문컨설팅' 최대 1500만원 지원
이 사업은 중소기업협동조합법에 의해 설립된 협동조합을 대상으로 공동사업 발굴 및 공동사업 활성화, R&D 과제기획 과정에 대한 컨설팅 비용을 최대 1500만원(조합부담금 10% 별도)까지 지원한다.


공동사업 개발 전문컨설팅 지원을 희망하는 협동조합은 컨설팅 업체와 컨소시엄을 구성한 후 사업수행 계획서를 작성해 내달 25일까지 협동조합 포털을 통해 접수하면 된다. 이후 지원 자격 및 사업계획 평가를 거쳐 지원 대상을 선정하게 된다.

서재윤 중기중앙회 협동조합본부장은 "지난해 전문컨설팅 사업에 참여한 '여주도자기사업협동조합'의 경우 공동브랜드 개발과 공동 온라인 유통 채널 구축 기반 컨설팅을 통해 올해 소진공 협업 활성화 공동사업 신청까지 연결할 예정으로 조합의 공동사업 개발과 수익 구조 개선 아이디어를 얻고 있다"며 "이번 컨설팅 지원을 통해 협동조합의 경쟁력과 활성화를 제고시킬 수 있는 다양한 비즈니스 모델이 개발되기를 기대한다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
