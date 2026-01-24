폭우에 무너진 인니 자바…산사태로 8명 숨지고 82명 행방불명

이달 우기 절정…다음 달까지 홍수·산사태 빨간불

인도네시아 자바섬에서 집중호우 이후 대규모 산사태가 발생해 최소 8명이 숨지고 82명이 실종됐다.

산사태 일어난 인도네시아 서부 반둥 AD 원본보기 아이콘

24일(현지시간) AP·AFP 통신과 인도네시아 매체 콤파스닷컴 등에 따르면 이날 새벽 2시 30분께 서자바주 반둥 지역에서 폭우로 약해진 산비탈이 붕괴됐다. 압둘 무하리 국가재난관리청 대변인은 현재까지 사망자 8명, 실종자 82명이 확인됐다고 밝혔다.

산사태로 토사와 바위가 마을을 덮치면서 주택 34채가 매몰됐고, 구조 당국은 24명을 구조했다. 무하리 대변인은 "실종자가 많다"며 "최대한 효율적으로 구조 작업을 진행할 계획"이라고 말했다. 구조 당국은 드론을 동원해 매몰 지역을 수색하는 한편 추가 산사태 가능성을 우려해 사고 지점 반경 약 100m 이내 마을 주민들을 대피시켰다.

앞서 인도네시아 기상청은 자바섬을 비롯해 술라웨시섬, 파푸아섬 등지에서 우기가 절정에 이르는 이달부터 다음 달까지 홍수와 산사태 위험이 크게 높아질 수 있다고 경고한 바 있다. 최근 수도 자카르타에서도 집중호우로 주요 도로와 주택가 곳곳이 침수되는 피해가 잇따랐다.

인도네시아에서는 매년 10월부터 4월까지 우기가 이어지며, 이 기간 산사태와 홍수가 빈번하게 발생해 인명 피해가 반복되고 있다. 지난해 11월 말에도 수마트라섬 북부 3개 주에서 폭우로 인한 홍수와 산사태가 발생해 2주 동안 1178명이 숨지고 24만명이 넘는 이재민이 발생했다. 당시 전문가들은 기후변화로 폭우 빈도와 강도가 커진 데다 무분별한 벌목과 난개발로 산림이 훼손되면서 재난 피해가 늘고 있다고 경고했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>