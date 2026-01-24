日 다카이치 장남, '세습정치' 비판론에 총선 출마 포기

다카이치 사나에 일본 총리의 장남이 다음 달 8일 치러질 총선거 출마를 포기했다.

24일 아사히신문과 요미우리신문에 따르면 다카이치 총리의 장남인 야마모토 겐(41) 후쿠이현 지방의회 의원은 이날 후쿠이시에서 기자회견을 열고 "세습 정치 비판론을 떼려야 뗄 수 없다"며 이처럼 밝혔다.

그는 앞서 후쿠이2구의 자민당 후보로 출마할 의향이라고 밝혔다가 세습 정치 비판론이 확산하는 가운데 공천을 거부당하자 전날 기자회견을 열고 후쿠이2구에서 무소속으로 출마할 것이라고 말했다. 후쿠이2구는 자신의 아버지 야마모토 다쿠(73) 전 중의원 의원의 출신 지역구다. 그는 이날 기자회견에서는 "스즈키 슌이치 간사장 등의 전화를 받았다"며 "자민당 전체에 대한 영향을 생각하면 (출마를) 보류해야 한다고 생각했다"고 말했다.

아울러 주간지 '주간분슌'은 최근호에서 다카이치 총리는 비세습 정치인으로 인기를 끌고 있지만 그의 장남은 젊은 나이에 과거 아버지 관련 회사에서 대표를 맡기도 했고 정치 활동에서 다카이치 총리의 지원을 받았을 가능성도 있다는 취지의 기사를 다뤘다. 그는 다카이치 총리와 자신과의 관계가 거론되는 게 "(자민당의) 발목을 잡을 것으로 판단했다"고도 말했다.

야마모토 후쿠이현 지방의회 의원은 2004년 재혼인 자신의 아버지와 다카이치 총리가 결혼하면서 다카이치 총리의 의붓아들이 됐다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



