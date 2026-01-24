트럼프 변수에 흔들리는 中…20년 쌓은 베네수엘라 석유 이해관계 '위기'

美, 마두로 축출해 현지 석유 장악…"실리 위해 中 활동 일부 용인" 전망도



도널드 트럼프 미국 행정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출하고 현지 석유 산업 재편에 착수하면서, 지난 20여년간 베네수엘라 석유 시장에 공을 들여온 중국의 이해관계가 중대한 시험대에 올랐다고 월스트리트저널(WSJ)이 23일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 중국 국영 석유기업들은 현재 베네수엘라에 매장된 원유 40억 배럴 이상에 대한 소유권을 주장하고 있다. 이는 베네수엘라에서 조업 중인 유일한 미국 메이저 석유기업인 셰브런의 보유량보다 약 5배 많은 규모다.

중국은 2007년 베네수엘라가 국유화 조치를 단행하며 엑손모빌 등 미국 기업들을 축출하자, 막대한 자금과 장비를 지원하며 빠르게 그 공백을 메웠다. 우고 차베스 전 대통령이 내세운 '석유 주권' 기조 아래 중국은 베네수엘라의 핵심 자금줄로 부상했고, 베네수엘라 정부는 이를 '철통 형제 관계'라고 표현해왔다. 특히 중국석유천연가스집단유한공사(CNPC)는 엑손모빌이 철수한 오리노코강 유전 지대에 진출해 베네수엘라 국영석유회사(PDVSA)와 합작사 '시노벤사'를 설립하며 최대 생산 거점을 확보했다.

그러나 이달 초 트럼프 행정부가 마두로 대통령을 체포·압송하고 베네수엘라 석유 산업 재편에 나서면서 판도가 급변했다. 트럼프 대통령은 중국의 베네수엘라산 원유 수입 자체는 허용하되, 과거처럼 헐값 거래나 비공식 유통은 더 이상 용인하지 않겠다는 입장이다. 그동안 중국은 미국의 제재로 판로가 막힌 베네수엘라 원유를 저가에 매입하며 사실상 독점적 지위를 누려왔다.

중국에 더 부담이 되는 부분은 미국이 중국의 베네수엘라 내 석유 자산 소유권 자체를 문제 삼을 가능성이다. 마코 루비오 미 국무장관은 최근 인터뷰에서 "세계 최대 수준의 석유 매장량을 미국의 적대 세력인 중국이 통제하도록 둘 수 없다"며 서반구 핵심 자산에 대한 경쟁국 접근 차단 방침을 재확인했다.

중국은 금전적 손실 가능성도 안고 있다. 베네수엘라는 중국에 최소 100억 달러(약 14조5천억원)의 부채를 지고 있으며, 그동안 원유 공급을 통해 이를 상환해왔다. 미국이 베네수엘라 원유 판매를 어떻게 통제하느냐에 따라 중국의 채권 회수도 불투명해질 수 있다.

주미 중국대사관은 "베네수엘라 내 중국 자산은 국제법에 따라 보호돼야 한다"며 "합법적 권익을 지키기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.

다만 미국의 조치로 인한 중국의 타격이 제한적일 것이라는 분석도 제기된다. 마두로 대통령 축출 직전 기준으로 중국은 베네수엘라 원유 수출의 80% 이상을 간접적으로 흡수했지만, 이는 중국 전체 원유 수입의 10%에도 못 미친다는 평가다.

미국이 단기간에 중국을 완전히 배제하기는 현실적으로 어렵다는 시각도 나온다. 트럼프 대통령이 베네수엘라 석유 산업 재건을 위해 대규모 투자를 요청했지만, 미국 기업들의 반응은 신중하다. 대런 우즈 엑손모빌 최고경영자(CEO)는 현 상황에 대해 "현재로선 투자 불가능하다"고 선을 그었다.

오는 4월 예정된 베이징 정상회담을 앞두고 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 실무적 관계 유지에도 신경 쓰고 있다는 점 역시 변수로 꼽힌다.

안드레스 벨로 재단의 파르시팔 돌라 알바라도 연구원은 "하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령도 반중 기조를 유지하면서도 경제적 이유로 중국 투자를 일부 용인하고 있다"며 "트럼프 행정부 역시 실리를 위해 베네수엘라 내 중국의 생산 활동을 일정 부분 인정할 가능성이 있다"고 전망했다.





