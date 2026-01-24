본문 바로가기
中, 군 서열 2위 장유샤 등 중앙군사위 핵심 2명 기율위반 조사

구은모기자

입력2026.01.24 16:46

국방부 "중앙군사위 장유샤 부주석·류전리 위원 심각한 기율위반·불법 혐의"

중국 국방부는 24일 군부 최고위 인사인 장유샤 중국공산당 중앙군사위원회 부주석과 류전리 중앙군사위원회 위원 겸 연합참모부 참모장이 기율위반 혐의로 조사를 받고 있다고 밝혔다.


장유샤 부주석(왼쪽)·류전리 위원 연합뉴스

국방부는 이날 홈페이지 공지를 통해 "중앙정치국 위원이자 중앙군사위원회 부주석인 장유샤와 중앙군사위원회 위원 겸 연합참모부 참모장 류전리가 심각한 기율 위반과 불법 행위 혐의를 받고 있다"고 발표했다.

이어 "당 중앙의 연구·결정을 거쳐 두 사람을 입건해 심사와 조사를 진행하기로 했다"고 설명했다. 다만 구체적인 위반 내용이나 조사 범위 등 세부 사항은 공개하지 않았다.


중국 당국이 '심각한 기율 위반'이라는 표현을 사용한 점을 고려할 때, 이번 조사는 부정부패 혐의와 연관됐을 가능성이 큰 것으로 관측된다.


장유샤 부주석은 24명으로 구성된 중국 공산당 중앙정치국 위원이자 중앙군사위원회 부주석으로, 시진핑 국가주석에 이어 중국군 내 서열 2위에 해당하는 인물이다. 제복 군인 가운데에서는 최고위직이다. 류전리 참모장 역시 군을 총괄하는 중앙군사위원회 위원 중 한 명이다.

군부 핵심 인사 두 명이 동시에 조사를 받게 되면서, 정원 7명인 중앙군사위원회에는 시 주석과 지난해 10월 20기 중앙위원회 제4차 전체회의에서 부주석으로 선임된 장성민 등 2명만 남게 됐다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

