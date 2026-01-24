'변기 뚜껑' 닫고 잘 있나요? 매주 수백명씩 걸린다…'10주 연속 증가' 노로바이러스 감염증

영유아 환자가 절반 이상

증상 사라져도 48시간 외출 자제

'겨울철 불청객' 노로바이러스 감염증 환자가 10주 연속 급증하고 있다.

24일 질병관리청은 노로바이러스 감염증 발생이 10주 연속 증가하는 가운데 영유아 환자 비중도 늘고 있다며 예방수칙 준수를 당부했다.

210개 병원급 장관감염증 표본감시 결과 노로바이러스 감염증 환자 수는 작년 11월 1주(2025년 45주)부터 계속 늘어 1월 3주까지 10주 연속 증가세를 보였다. 최근 5주간 환자 수는 ▲2025년 12월 3주 240명 ▲12월 4주 262명 ▲2026년 1월 1주 354명 ▲1월 2주 548명 ▲1월 3주 617명이다. 전체 환자 가운데 0~6세 영유아의 비중은 절반을 넘는 51.1%로, 전주의 217명(39.6%) 대비 11.5%포인트 증가했다. 7~18세 환자는 19.3%, 19~49세 환자는 14.4%였다.

노로바이러스 예방 수칙. 질병관리청

"변기 뚜껑 닫고 물 내려야" 비말로 인한 감염 차단

노로바이러스는 감염력이 매우 강한 데다 일상적인 환경에서도 사흘간 생존할 수 있다. 이 바이러스는 주로 오염된 물이나 어패류 같은 음식물을 섭취한 경우에 감염된다. 이 밖에도 환자와 접촉하거나 환자 구토물의 비말에 노출됐을 때도 감염될 수 있다. 노로바이러스에 감염되면 12~48시간 이내에 구토·설사 등의 증상이 발생하며 복통·오한·발열이 나타나기도 한다. 바이러스 유전자형이 다양하고 감염 후 면역을 유지하는 기간이 최대 18개월 정도로 짧아 과거에 감염됐더라도 재감염될 수 있다.

환자는 증상이 사라진 후 48시간까지 등원, 등교 및 출근을 자제해야 한다. 화장실을 비롯한 생활공간을 다른 가족과 구분하는 것도 필요하며, 배변 후 반드시 변기 뚜껑을 닫고 물을 내려야 비말로 인한 바이러스 확산을 차단할 수 있다. 환자가 발생한 장소에서는 문고리 등의 접촉 표면, 환자 분비물에 오염된 모든 물품 및 화장실 등을 락스 희석액으로 세척·소독해야 한다. 또 세척·소독 작업 시에는 비말을 통해 감염되지 않도록 KF94 마스크와 장갑을 착용해야 한다. 감염 예방을 위해서는 손 소독제보다는 비누로 30초 이상 손을 씻고, 음식 재료는 흐르는 물에 세척해 85℃ 이상에서 1분 이상 충분히 익혀 먹어야 한다.

임승관 질병관리청장은 "노로바이러스 감염증을 예방하려면 올바른 손 씻기 등 예방수칙을 지키고 안전하게 조리한 음식을 섭취해야 한다"며 "특히 영유아 보육시설에서는 노로바이러스 감염이 의심될 경우 등원을 자제시키고 집단환자 발생 시 보건소에 신고해야 한다"고 말했다.





