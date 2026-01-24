與, '이해찬 前총리 위중'에 "아직 하실 일 많은데…쾌차 소망"

조정식 특보도 베트남 출국…대통령 보고



더불어민주당은 24일 베트남에서 건강이 급격히 악화해 위독 상태에 빠진 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 조속한 회복을 기원했다.

정청래 대표는 이날 낮 페이스북에 "베트남 현지에 있는 김현 의원과 통화했다"며 "이 수석부의장이 현재 위중한 상태라고 한다. 조속한 회복을 온 마음을 모아 빈다"고 적었다.

김교흥 의원도 페이스북에서 "마음이 매우 착잡하다"며 "아직 하실 일이 많다. 반드시 쾌차해서 돌아오기를 기도한다"고 밝혔다. 서영교 의원은 "이 수석부의장이 수술 후 안정을 되찾고 있다고 한다"며 "다행이고 존경한다"고 적었다. 서영석 의원은 "당의 큰 어른이신 이해찬 전 대표의 빠른 쾌유를 간절히 바란다"고 밝혔다.

아울러 이 수석부의장의 상태를 파악하기 위해 이재명 대통령의 정무특별보좌관인 조정식 더불어민주당 의원도 현지로 급파됐다.

조 특보는 이날 오전 9시 20분께 인천국제공항을 통해 베트남으로 출국했다. 이 대통령은 전날 이 수석부의장이 위독하다는 상황을 보고받고 조 특보를 긴급히 베트남에 급파하기로 결정했다. 사안이 엄중하고, 현지 공관 보고에 더해 상황을 종합적으로 판단해 전해줄 사람이 필요하다는 판단에 따른 것으로 보인다.

조 특보는 당내에서 친명(친이재명)계로 꼽혔던 6선 의원으로, 이해찬계에 뿌리를 둔 인사이기도 하다. 그는 전날 늦은 오후 청와대로부터 연락을 받은 것으로 전해졌으며, 현지의 상황을 파악해 이 대통령에게 실시간 보고할 것으로 보인다.

한편 이 수석부의장은 전날 베트남 호찌민 출장 도중 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 응급실로 이송돼 치료받고 있다. 7선 의원 출신으로 민주당 대표 및 국무총리까지 지낸 당내 대표 원로인 이 수석부의장은 작년 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.





