조국혁신당, 與합당 제안 논의…"독자적·정치적 DNA 보존 원칙"(종합)

"혁신당 가치 사라져서는 안 돼"

조국혁신당이 긴급 의원총회를 시작으로, 더불어민주당 정청래 대표의 전격 합당 제안에 대한 본격적인 의견 수렴에 나섰다.

조국 대표 및 서왕진 원내대표는 24일 국회에서 긴급 의원총회를 열고 민주당의 합당 제안을 논의했다. 조 대표는 이날 소속 의원 12명 전원이 참석한 비공개 의총에서 지난 21일 정 대표로부터 합당 제안을 받은 경과 등을 설명했다.

조국혁신당 조국 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 정청래 대표의 합당 제안 관련 논의를 위해 열린 긴급 의원총회에 참석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조 대표는 의총 뒤 기자들과 만나 "혁신당의 독자적·정치적 DNA가 보존은 물론 확대돼야 한다는 원칙에 기초해 논의하고 결정하겠다"며 "어떠한 경우에도 혁신당의 비전과 가치, 정치적 DNA가 사라져서는 안 된다"고 말했다.

그는 "논의를 차분하고 질서 있게 할 것"이라며 "그 과정에서 대표로서 모든 권한과 책임을 다하겠다"고 강조했다.

조 대표는 '의총에서 합당에 반대하는 의원이 있었는지'를 묻는 기자들의 질문에 "합당을 제안한 민주당 내부에서 논쟁이 있는 것 같은데 공식 절차를 통해 의견을 정리할 것으로 예상된다"며 "민주당 논의가 정리된 뒤 저희가 답을 해야 하는 것"이라고 말했다.

논의 장기화 가능성에는 "민주당에 달려있다"며 "민주당 내 격론이 있다는 언론 보도를 봤는데, 이 상태에서 그다음으로는 가지 못하는 것 아니겠는가"라고 답했다.

서왕진 원내대표도 의총 후 기자들에게 "합당 여부를 판단하는 논의를 당 대표 중심으로 차분하고 질서 있게 진행하자는 것이 의원들의 일치된 입장이었다"며 "의원과 당 주요 책임자들이 단일대오를 유지하면서 논의할 예정"이라고 말했다.

서 원내대표는 "민주당도 자체적으로 논의할 것이고, 혁신당도 논의하겠지만 빠른 속도로 결론이 나올 것 같지는 않다"며 "(합당 논의가) 더 진척될지, 무산될지 정해진 바 없기 때문에 상황을 봐야 할 것 같다"고 했다. 이어 "의총에서 (합당 제안에 대한) 특별한 우려의 목소리가 나온 것은 없다"며 "당원들은 매우 차분하고 당 차원의 논의를 지켜보는 분위기"라고 설명했다.

혁신당은 이날 의원총회에 이어 26일 당무위원회를 열어 합당 제안에 대한 당내 의견 수렴 절차를 이어갈 계획이다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>