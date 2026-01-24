본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

조국혁신당, 與합당 제안 논의…"독자적·정치적 DNA 보존 원칙"(종합)

이승진기자

입력2026.01.24 13:21

수정2026.01.24 13:35

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"혁신당 가치 사라져서는 안 돼"

조국혁신당이 긴급 의원총회를 시작으로, 더불어민주당 정청래 대표의 전격 합당 제안에 대한 본격적인 의견 수렴에 나섰다.


조국 대표 및 서왕진 원내대표는 24일 국회에서 긴급 의원총회를 열고 민주당의 합당 제안을 논의했다. 조 대표는 이날 소속 의원 12명 전원이 참석한 비공개 의총에서 지난 21일 정 대표로부터 합당 제안을 받은 경과 등을 설명했다.

조국혁신당 조국 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 정청래 대표의 합당 제안 관련 논의를 위해 열린 긴급 의원총회에 참석하고 있다. 연합뉴스

조국혁신당 조국 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 정청래 대표의 합당 제안 관련 논의를 위해 열린 긴급 의원총회에 참석하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

조 대표는 의총 뒤 기자들과 만나 "혁신당의 독자적·정치적 DNA가 보존은 물론 확대돼야 한다는 원칙에 기초해 논의하고 결정하겠다"며 "어떠한 경우에도 혁신당의 비전과 가치, 정치적 DNA가 사라져서는 안 된다"고 말했다.

그는 "논의를 차분하고 질서 있게 할 것"이라며 "그 과정에서 대표로서 모든 권한과 책임을 다하겠다"고 강조했다.


조 대표는 '의총에서 합당에 반대하는 의원이 있었는지'를 묻는 기자들의 질문에 "합당을 제안한 민주당 내부에서 논쟁이 있는 것 같은데 공식 절차를 통해 의견을 정리할 것으로 예상된다"며 "민주당 논의가 정리된 뒤 저희가 답을 해야 하는 것"이라고 말했다.


논의 장기화 가능성에는 "민주당에 달려있다"며 "민주당 내 격론이 있다는 언론 보도를 봤는데, 이 상태에서 그다음으로는 가지 못하는 것 아니겠는가"라고 답했다.

서왕진 원내대표도 의총 후 기자들에게 "합당 여부를 판단하는 논의를 당 대표 중심으로 차분하고 질서 있게 진행하자는 것이 의원들의 일치된 입장이었다"며 "의원과 당 주요 책임자들이 단일대오를 유지하면서 논의할 예정"이라고 말했다.


서 원내대표는 "민주당도 자체적으로 논의할 것이고, 혁신당도 논의하겠지만 빠른 속도로 결론이 나올 것 같지는 않다"며 "(합당 논의가) 더 진척될지, 무산될지 정해진 바 없기 때문에 상황을 봐야 할 것 같다"고 했다. 이어 "의총에서 (합당 제안에 대한) 특별한 우려의 목소리가 나온 것은 없다"며 "당원들은 매우 차분하고 당 차원의 논의를 지켜보는 분위기"라고 설명했다.


혁신당은 이날 의원총회에 이어 26일 당무위원회를 열어 합당 제안에 대한 당내 의견 수렴 절차를 이어갈 계획이다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 커피값도 아까워 탕비실 '믹스' 타먹는데"…이건 또 왜이래 [주머니톡] "이제 커피값도 아까워 탕비실 '믹스' 타먹는데"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'포모'가 낳은 두쫀쿠 열풍…10명 중 7명 "반짝유행 그칠 것"

"월급은 올랐는데 돈 관리는 글쎄"…軍장병, 채무조정 신청 급증

밤 9시에도 20~30대 여성들 '북적'…어느새 홍콩 일상 된 K브랜드

"연봉 6000만원에 생활비 전액 지원"…남극 근무 해볼래?

'박나래 주사 이모', 1개월 만에 입장…"국민 가십 거리" 법적 대응 시사

"'코스피 5000'은 신기루"라던 나경원, 이번엔 "착시인지 점검해야"

"야간 택배 체험 하겠다던 쿠팡 대표, 결국 말뿐이었다"

새로운 이슈 보기