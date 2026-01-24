최민희, '딸 결혼식 의혹' 수사에 "예식장 예약·사용 전 과정 적법"

"오히려 잘 됐다…특혜 없었고 숨길 것도 없어"

경찰이 국회 과학기술정보방송통신위원장인 최민희 더불어민주당 의원 자녀의 국회 예식장 예약 대리 신청 의혹과 관련해 강제수사에 착수한 가운데, 최 의원은 "오히려 잘 됐다"며 정면 대응에 나섰다.

최 의원은 23일 입장문을 통해 "이 기회에 누가, 언제, 어떤 절차로 사랑재를 예약했는지 팩트로 명확히 확인하고 깔끔하게 정리하겠다"고 강조했다.

그는 "딸이 '국회의원 직계비속' 자격으로 직접 예약하고 사용한 것"이라며 "국회 예식장 사용은 시설 운영 규정에 따라 전·현직 국회의원의 자녀에게 자격이 부여돼 있으며, 해당 규정에 근거해 적법한 절차로 신청·승인이 이뤄졌다"고 설명했다. 특혜나 예외는 없었다는 입장이다.

예약 경위에 대해서도 구체적으로 밝혔다. 최 의원은 "딸이 2024년 8월 국회사무처 안내에 따라 제 명의로 ID를 생성해 예약 사이트에 가입했고, 2025년 5월 사랑재를 직접 신청해 선착순으로 예약했다"고 말했다.

아울러 예약 신청 당시 기본정보 화면을 공개하며 "회원정보 이름은 제 이름으로 기재돼 있으나, 연락처는 제 번호가 아닌 딸의 전화번호"라며 "예약 신청자와 신부 연락처가 동일하게 기재돼 있어 예약 전 과정을 딸이 직접 진행했다는 점을 보여준다"고 주장했다. 그는 "경찰이 확보한 자료 역시 이 내용일 것"이라고 덧붙였다.

최 의원은 수사에 대해 "압수수색이든 자료 제출 요구든 필요하다면 모두 응하겠다"며 "있는 그대로 확인하라. 숨길 것도, 피할 생각도 없다"고 밝혔다. 그러면서 "사실 확인 이후에도 근거 없는 의혹을 제기하고 확대 재생산한 이들은 그에 상응하는 책임을 져야 할 것"이라고 말했다.





