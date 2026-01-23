꽈추형 "박나래에게 '주사이모' 소개 받아…진짜 의사인 줄"

"박나래가 '아는 언니'라며 소개"

"대화 나눴을 때도 충분히 의사 같았다"

방송과 유튜브에서 '꽈추형'이라는 이름으로 활동하며 명성을 얻은 비뇨의학과 전문의 홍성우가 방송인 박나래를 통해 '주사이모'를 소개받았다고 밝혔다.

방송인 박나래(왼쪽)와 비뇨의학과 전문의 홍성우.

SBS 시사교양프로그램 '그것이 알고싶다'는 24일 방송을 앞두고 "유명 연예인들을 상대로 불법 의료행위를 해왔다는 주사 이모 논란의 실체를 파헤친다"면서 홍성우의 사연을 전했다.

홍성우 "박나래가 '주사이모' 소개, 진짜 의사 같아 보였다"

홍성우는 '그것이 알고싶다' 제작진에게 지난해 11월, 박나래로부터 한 여성을 소개받았다고 밝혔다. 이 여성은 40대 이모씨로, 스스로를 강남에 있는 성형외과 대표이자 외국인 환자를 유치하는 회사의 대표로 소개했다고 했다. 홍성우는 "외국에 의사들을 초빙해서 병원을 꾸리고 있다 하더라"며 "투자를 많이 받았대서 사업적으로 대단한 사람이구나 싶었다"고 말했다.

이씨는 홍성우에게 국외 병원 진출 사업을 제안했다고 한다. 홍성우는 "박나래가 '아는 성형외과 언니'라고 이야기를 했고, 대화를 나눴을 때도 충분히 의사 같아 보였다"고 당시 분위기를 전했다.

하지만 며칠 후, 이씨가 뉴스에 떠들썩하게 등장했다. 박나래가 전 매니저들의 갑질 폭로로 구설에 오르면서 병원이 아닌 곳에서 의사 면허가 없는 인물로부터 약물이나 주사·링거를 맞았다는 의혹이 불거졌고, 당사자로 이씨가 지목된 것이다.

주사이모 측 "진짜 '주사이모'는 따로 있어"

방송인 박나래(왼쪽)와 일명 '주사 이모'로 알려진 이씨.

하지만 이씨는 억울하다는 입장이다. 제작진이 어렵게 만난 이씨의 남편은 아내의 '주사이모' 논란은 말도 안 된다고 반박했다. 중국의 병원에서 교수로 임명될 만큼 의사 면허가 있고, 친분이 있는 연예인들에게 일회성 호의를 베풀었을 뿐 불법 의료행위를 하지 않았다는 것이다. 그러면서 "3년 전에 박나래가 집에 딱 한 번 왔다. 저희는 주사이모 아니고, 진짜 주사이모는 따로 있다"고 주장했다.

한편 박나래 전 매니저들은 직장 내 괴롭힘과 대리처방, 진행비 미지급 등을 주장하며 박나래 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 경찰에 고소했다. 이에 맞서 박나래는 지난달 5일 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 고소한 데 이어, 같은 달 20일 업무상 횡령 혐의로 추가 고소를 진행했다. 양측은 복수의 고소·고발을 주고받으며 수사기관 판단을 기다리고 있다.





