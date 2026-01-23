안규백, 방산기업 CEO 간담회…"'방산 4대 강국' 도약 천재일우 기회"

안규백 국방부 장관은 23일 "지금은 방위산업 4대 강국 도약을 향한 천재일우의 기회"라며 "대기업과 중견기업이 방산 생태계 구축을 위한 중심축으로 책임 있는 역할을 해달라"고 말했다.

안규백 국방부 장관이 23일 서울 용산구 국방컨벤션에서 방산 대기업 및 중견기업 간담회를 주재하고 있다. 국방부 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국방부에 따르면 안 장관은 이날 서울 용산구 국방컨벤션에서 방산 대기업·중견기업 최고경영자(CEO)들과 간담회를 갖고 이같이 말했다.

간담회에 참석한 기업들은 협력 중소기업 대상 금융·기술 지원과 컨설팅 등 상생 지원책 추진 현황을 소개하고, 앞으로도 이 같은 지원을 지속적으로 확대하겠다고 했다.

국방부는 향후 국산 부품 우선 사용 및 방산 상생협력수준 평가제 도입, 방위산업 상생협력 촉진법 제정 추진 등 상생·협력 강화 제도를 추진할 방침이다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



