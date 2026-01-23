본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"한국에 정말 감사"…외국인 유학생 여권·등록금 찾아 준 경찰관

서지영기자

입력2026.01.23 14:10

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새내기 경찰관이 동선 역추적해 이튿날 회수

"Thanks a lot Korean police(한국 경찰에 정말 감사드립니다)."


한국에 온 외국인 유학생이 여권과 등록금이 든 가방을 버스에 두고 놓고 내렸다가 새내기 경찰관의 적극적이고 꼼꼼한 도움으로 이튿날 이를 되찾은 사연이 전해졌다.

김재록 순경과 라만 빈 타즈워씨. 전북경찰청

김재록 순경과 라만 빈 타즈워씨. 전북경찰청

AD
원본보기 아이콘

23일 전북경찰청에 따르면 지난 17일 오후 5시쯤 도내 한 대학에서 석사 과정을 밟는 방글라데시 국적의 라만 빈 타즈워씨가 전주덕진경찰서 아중지구대를 찾아왔다.


이 유학생은 "등록금과 외국인등록증, 여권이 들어있는 가방과 휴대전화를 버스에 두고 내렸다"며 다급히 도움을 요청했다. 물론 이 말은 방글라데시어였다.


사건을 접수한 김재록 순경은 몸짓과 번역기까지 동원해 대화를 시도했지만, 이 유학생은 자기가 탄 버스회사 이름을 전혀 기억하지 못했다.

김 순경은 유학생이 타고 내린 장소를 역추적해 버스조합과 운송회사에 반복해서 전화를 걸었다. 그 결과 약 15시간 만에 유학생이 탄 버스를 특정할 수 있었다.


김 순경은 신고자에게 "버스를 찾았다"고 알렸고, 이 유학생은 이튿날 오전 8시께 해당 버스회사에 들러 소중한 가방을 되찾았다. 이 유학생은 너무 감사했는지 다시 지구대를 찾아와 '한국 경찰의 친절에 감사드린다'는 손글씨를 전했다.


경찰 관계자는 "단순한 유실물 처리 사안이었는데 김 순경은 외국인의 안타까운 사연을 접하고 버스회사 관계자를 일일이 접촉했다"며 "신속하게 유실물을 회수해서 다행"이라고 전했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '떡볶이'로 생존 실험 '2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'

"'코스피 5000'? 절대 못 가" 비웃던 야권…과거 발언 재조명

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

'마녀사냥' 문화 직격한 윤일상 "박나래·조진웅 등 사실 확인 전에 악마부터 만들어"

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

공수처, '통일교 수사 무마 의혹' 민중기 특검 압수수색

새로운 이슈 보기