다카이치 사나에 일본 총리가 23일 중의원(하원)을 해산했다. 다음 달 8일 총선 투개표를 실시할 예정이다.
오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]日다카이치, 중의원 해산…내달 8일 총선
2026년 01월 23일(금)
다카이치 사나에 일본 총리가 23일 중의원(하원)을 해산했다. 다음 달 8일 총선 투개표를 실시할 예정이다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 트럼프 밈코인
금·은에 이어 너마저…사상 최고치 기록하자 보석시장에 등장
"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'
"'코스피 5000'? 절대 못 가" 비웃던 야권…과거 발언 재조명
1억 고급 외제차 딱 걸렸네…7년간 집까지 숨긴 체납자, 건보공단 추적에 덜미
"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'
코트 입고 여탕 들어간 김정은 "보람있다" 칭찬 쏟은 이유는
"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨
매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전