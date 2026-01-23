[속보]日다카이치, 중의원 해산…내달 8일 총선

다카이치 사나에 일본 총리가 23일 중의원(하원)을 해산했다. 다음 달 8일 총선 투개표를 실시할 예정이다.





