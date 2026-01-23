본문 바로가기
일본은행, 기준금리 동결…0.75% 유지

오수연기자

입력2026.01.23 12:34

일본은행(BOJ)이 23일 기준금리인 단기 정책금리를 0.75%로 동결했다.


일본은행은 이날까지 이틀간 진행한 금융정책결정회의에서 이같이 결정했다.

일본은행. 로이터연합뉴스

앞서 지난달 일본은행은 기준금리를 '0.5% 정도'에서 '0.75% 정도'로 인상했다. 이에 시장에서는 이번 달엔 기준금리를 동결하고 경제 동향을 지켜볼 것이란 예상이 우세했다.

일본은행은 2024년 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료한 것을 시작으로 같은 해 7월 기준금리를 0~0.1%에서 0.25% 정도로, 지난해 1월에는 0.5% 정도로 올리며 완만한 인상 기조를 이어왔다. 현재 기준금리는 1995년 이후 30년 만에 가장 높은 수준이다.


전문가들은 일본은행이 오는 6월 이후 기준금리를 추가로 인상할 가능성이 크다고 본다. 이르면 4월 인상할 가능성도 거론된다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
