드디어 열리는 이혜훈 인사청문회…여야, '갑질'·'투기' 의혹 송곳 검증 예고

이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 "정책에 대한 집념과 결과로만 증명하겠다는 성과에 매몰된 외눈박이로 살아오면서 저와 함께했던 소중한 동료들에게 상처를 드린 점을 제대로 보지 못했다. 뼈저리게 반성한다"고 밝혔다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다.

이 후보자는 이날 "성숙하지 못한 언행 때문에 상처받은 모든 분들께 진심으로 사과한다"면서 이렇게 전했다. 이날 인사청문회는 자료 제출 미비 등의 이유로 연기된 이후 여야 합의를 토대로 성사됐다. 어렵게 청문회 일정은 시작됐지만, 초반부터 자료 제출 미비 문제로 다시 진통을 겪었다.

최은석 국민의힘 의원은 의사진행발언을 통해 "이 후보자 측이 마치 자료 제출을 대부분 마친 것처럼 언론플레이한 적이 있는데 이는 새빨간 거짓말"이라고 했다. 최 의원은 "이 후보자가 제출한 자료는 '개인의 신상과 관련한 개인정보 보호를 위해 제출이 곤란하다'는 답변뿐"이라고 비판했다.

특히 이 후보자의 서울 반포 원펜타스 아파트 부정 청약, 위장전입 의혹에 대해서는 "검증에 필수적인 자료인 출입 기록이나 거주 여부를 확인할 수 있는 핵심 자료들은 하나도 내지 않았다"고 했다. 그러면서 관련 자료를 이날 오후 4시까지 제출할 것을 요구했다.

이 후보자는 아파트 부정 청약, 영종도 부동산 투기, 보좌진 폭언·갑질, 증여세 탈루, 자녀 병역 특혜 등 여러 의혹이 제기된 상태다. 여당도 의혹을 철저히 검증해내겠다는 입장이다. 정일영 더불어민주당 의원은 의사진행발언을 통해 "래미안 원펜타스 청약 건은 가장 큰 논란을 가지고 있어서 제가 가장 기본적인 분양 신청서를 제출해 달라고 요청했더니 후보자 측에서 인터넷 청약이라 제출하지 못한다고 답이 왔다"면서 자료 제출을 요구했다.

이 후보자는 청문회 모두 발언을 통해 각종 의혹에 관한 사과와 청문회에 임하는 견해를 전했다. 이 후보자는 "내란에 동조했다는 비판을 피하기 어려운 잘못된 판단의 자리에 서 있었음을 다시 한번 사과드린다"고 했다. 아울러 이 후보자는 "제가 평생 쌓아온 재정 정책의 경험과 전문성으로 국민주권정부 성공에 단 한 부분이라도 기여할 기회를 주신다면, 저의 과오를 국정의 무게로 갚으라는 국민의 명령으로 알고 사력을 다하겠다"고 밝혔다.

이 후보자는 "국민주권 정부의 국정운영에 다른 시각을 조화롭게 접목할 수 있는 접점이 많은 사람"이라며 "그동안 지출 효율화를 일관되게 주장해 온 사람으로서 중복은 걷어내고 누수는 막아내는 일에 성과를 낼 준비가 돼 있다"고 했다. 이 후보자는 "재정이 필요한 시점에 제 역할을 충실히 하면서도 데이터와 성과 분석에 기반한 재정 운영을 통해 예산의 효율성을 극대화하는 '똑똑한 재정'을 하자는 것이 저의 일관된 지론"이라고 설명했다.

이 후보자는 "저는 보수 진영에 속해 있었을 때도 꾸준히 그리고 가장 열심히 경제민주화의 목소리를 냈다"면서 "시장만능주의에 매몰되어 있는 보수가 아니라 진영을 넘어 오직 국익과 국민을 위한 실용에 방점을 두었다"고 했다. 한국개발연구원(KDI) 연구위원 출신인 이 후보자는 국민의힘 전신인 한나라당·새누리당에서 3선 의원을 지냈다.

한편 이 후보자 인사청문회에서는 야당 의원의 피켓 문제로 논란이 일기도 했다. 일부 국민의힘 의원은 '야!!!'라고 적힌 피켓을 회의석에 올렸다. 국회의원 시절 보좌진 폭언과 갑질을 했다는 논란을 부각하려는 의도다.

김영진 민주당 의원은 "검증해보자는 취지로 진행되는 청문회에서, (피켓은) 좀 떼고 정상적으로 청문회를 하는 게 필요하지 않은가 생각한다"고 말한 뒤, 국민의힘 의원들은 이 피켓을 제거했다.





