대전교육청, 학교 신·증설·노후시설 개선 등 3000억원 투입

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.23 10:38

안전하고 쾌적한 교육환경 조성

원신흥중학교 교실증축 조감도(사진=대전교육청 제공)

대전시교육청이 올해 학교 신·증설과 노후 학교시설 개선, 시설물 보강 등 시설사업에 약 3000억 원을 투입한다.


올해 예산은 학생 수 변화와 지역 여건을 반영한 학교 신·증설 사업과 함께 노후 학교시설 개선 및 안전 강화를 위한 사업이 중점적으로 편성됐다.

먼저 학교 신·증설 사업을 통해 교육 수요 증가 지역에 적기 대응할 방침이다. (가칭) 용계초등학교를 비롯한 신규 학교 설립과 증축 사업을 단계적으로 추진해 과밀 학급을 해소하고, 안정적인 교육 여건을 마련할 계획이다.


또한 노후 학교시설 개선과 안전 강화를 위한 사업을 지속 추진한다. 내진 보강과 노후 전기, 기계설비 교체 등 학생 안전과 직결된 시설 개선을 통해 학교 현장의 안전성을 한층 강화한다.


이와 함께 냉난방기 및 전기시설 교체, 화장실 리모델링, 급식조리실 환기 설비 설치 등 주요 환경 개선 사업에 1285억 원을 투자해 쾌적한 학습환경을 조성할 예정이다.

특히 추진되는 사업은 대전시교육청 누리집을 통해 투명하게 사전 안내하고, 설계부터 공사 및 준공까지 연중 체계적인 관리를 통해 공정 지연을 최소화하며 교육 현장의 불편을 줄이는 데 주력할 방침이다.


대전시교육청 백승영 시설과장은 "어려운 교육재정 여건 속에서도 꼭 필요한 시설사업 예산이 편성된 만큼, 연초부터 체계적으로 집행해 사업이 차질 없이 추진되도록 하겠다"며 "현장과의 소통을 강화해 교육 가족이 체감할 수 있는 안전하고 신뢰받는 교육환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
