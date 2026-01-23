본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

[폴폴뉴스]李대통령 지지율 60% 다시 넘어…한동훈 제명 찬반 의견 '팽팽'

나주석기자

입력2026.01.23 10:37

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

갤럽 여론조사…민주당 43%, 국힘 22%
한동훈 제명 적절 33% vs 부적절 34%
경제 낙관론 38%…주식 상승 전망 45%

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 상승해 60%를 다시 넘어섰다. 국민의힘 윤리위원회에서 한동훈 전 대표를 제명한 결정에 대해서는 여론이 찬반으로 엇갈렸다.


23일 여론조사업체 갤럽이 공개한 여론조사(20~22일 전국 18세 이상 1000명을 대상으로 무선전화 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 12.3%)에 따르면 이 대통령이 직무 수행을 잘하고 있다고 보는 국정수행 지지율은 지난주 조사보다 3%포인트 오른 61%를 기록했다. 잘못하고 있다고 보는 부정평가는 2%포인트 하락해 30%로 조사됐다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

정당 지지율에서는 더불어민주당 지지율이 2%포인트 오른 43%를 기록했다. 국민의힘 지지율은 2%포인트 하락한 22%로 나타났다.


현안과 관련해 국민의힘 윤리위원회에서 한 전 대표를 제명 결정한 것과 관련해 '적절하다'는 응답이 33%, '부적절하다'는 응답이 34%, '유보' 의견이 33%로 조사됐다. 국민의힘 지지층(223명)에서는 적절하다는 의견은 48%, 부적절하다는 의견은 35%였다.


올해 경제와 관련해 '좋아질 것'이라는 응답은 38%, '나빠질 것'이라는 응답은 36%, '지난해와 비슷할 것'이라는 응답은 23%였다. 낙관론이 지난달과 비교해 7%포인트 늘고, 비관론은 4%포인트 줄었다.

주식시장(조사당시 4800~4900선) 전망에 대해서는 '오를 것'이라는 의견이 45%, '내릴 것'이라는 의견이 25%, '변화 없을 것'이라는 의견이 15%, '유보' 의견이 15%로 조사됐다.


여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1억 고급 외제차 딱 걸렸네…7년간 집까지 숨긴 체납자, 건보공단 추적에 덜미 1억 고급 외제차 딱 걸렸네…7년간 집까지 숨긴 체... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'

코트 입고 여탕 들어간 김정은 "보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

트럼프 "Fed 의장 적임자 결정"…해싯 "독립적 인물 필요"

새로운 이슈 보기