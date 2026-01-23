본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

김현태 전 707특임단장 등 군인 6명, 오늘 징계위 개최

유제훈기자

입력2026.01.23 10:22

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국방부는 23일 12·3비상계엄과 관련해 불구속 기소 된 군인 6명을 대상으로 징계위원회를 개최했다고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이날 징계위에 회부된 군인은 이상현 전 제1공수특전여단장(준장), 김대우 전 국군방첩사령부 방첩수사단장(준장), 김현태 전 707특수임무단장(대령), 고동희 전 국군정보사령부 계획처장(대령), 김봉규 전 중앙신문단장(대령), 정성욱 전100여단 2사업단장(대령) 등이다.


이 전 여단장과 김현태 전 특임단장은 계엄 당시 병력을 이끌고 국회 봉쇄·침투에 관여한 혐의를 받고 있다. 김대우 전 방첩수사단장은 정치인 체포조 운영에 가담한 혐의, 정보사 소속 3인은 선관위 점거와 선관위 직원 체포 계획에 가담한 혐의를 각각 받는다.

한편 여인형 전 방첩사령관과 문상호 전 정보사령관은 파면 징계를 받았고, 곽종근 전 육군 특수전사령관은 해임됐다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳' "연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'

코트 입고 여탕 들어간 김정은 "보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

트럼프 "Fed 의장 적임자 결정"…해싯 "독립적 인물 필요"

새로운 이슈 보기