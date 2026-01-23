"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

개그맨 이승주, 탐정으로 제2의 인생

"불륜 피해자 위해 목소리 낼 것"

개그맨 출신 이승주가 아내의 외도를 겪은 뒤 불륜 증거를 수집하는 사설탐정 일을 하며 제2의 인생을 살고 있다고 밝혔다. 그는 가정 파탄의 아픔을 딛고 불륜 피해자들을 돕는 활동을 하고 있다고 전했다.

개그맨 이승주. 유튜브 채널 '지상렬의 대리운전' AD 원본보기 아이콘

지난 21일 유튜브 채널 '지상렬의 대리운전'에는 SBS '웃찾사'에서 활약했던 개그맨 이승주가 출연했다. 이날 이승주는 근황을 묻는 말에 "개그맨에서 지금은 대한민국의 가정을 파탄 내는 불륜 상간자들을 박멸하는 일을 하고 있다"고 말했다. 그는 탐정 일을 시작한 계기에 대해 "제가 불륜 피해자"라며 "결혼 생활 11년 만에 아내가 외도해 인생이 망가졌다"고 했다. 그러면서 "6번의 극단적 선택을 시도했다"고 털어놨다.

그는 불륜이 시작된 시점에 아내의 행동이 달라졌다며 "못 보던 속옷이 생기거나 갑자기 나한테 나가라고, 친구들 좀 만나라며 생전 하지 않았던 행동들을 했다"고 밝혔다. 또 "자기들 물건을 안 사고 아이들 물건을 샀던 사람이 자기에 대한 소비력이 계속 늘어난다. 카드값이 2~3배씩 늘어난다"고 말했다. 이승주는 아내에게 소비가 증가한 이유 등에 관해 묻자 "(나에게) '의처증이냐'고 하더라"며 "상대를 더 나쁜 사람으로 만드는 것"이라고 했다.

이승주는 위치추적 애플리케이션 등을 통해 아내의 외도 증거를 잡았으나 이미 삶은 망가졌다고 했다. 그는 삶을 놓아버리려던 순간 아이들이 떠올랐다며 "아이들을 열심히 키우려고 낮에는 택배, 밤에는 또 다른 알바를 했다. 혼자 열심히 키웠다"고 말했다.

현재 탐정 자격을 취득해 활동하고 있는 이승주는 "예전에는 '민간조사단'이라고 불렀지만, 지금은 탐정이 합법화됐다. 사설 경찰 같은 역할"이라며 "불륜 피해자 대신 제가 목소리를 내주고 싶다"고 강조했다.

기존에 탐정사무소, 심부름센터, 흥신소 등으로 불렸던 탐정업은 2020년 8월5일부터 신용정보법의 개정으로 양성화됐다. 다만 법적으로 보장받는 활동의 범위는 사실상 일반인과 다를 바 없어, 수사 및 재판 중인 사건에 대한 증거 수집이나 미행조차도 처벌받을 수 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>