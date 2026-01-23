박지원 "합당 제안 적극 지지…우리 모두 '친청'이 되자"

정청래, 조국혁신당에 전격 합당 제안

박지원 "목표 같으면 함께 걸어야" 지지

민주당 의원들 "대표의 깜짝쇼" 원성

정청래 더불어민주당 대표가 조국혁신당을 향해 전격 합당을 제안한 가운데, 같은 당 박지원 의원이 "우리 모두 친청(청와대)이 되자"며 지지 의사를 밝혔다. 박 의원은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "정 대표의 조국혁신당과의 합당 제안을 적극 환영하고 지지한다"며 "조국 대표의 화답을 간곡히 기대한다"며 이같이 밝혔다.

박지원 더불어민주당 의원이 3일 국회에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

박 의원은 "저는 조 대표께서 (수감으로) 고생할 당시 조국혁신당 의원을 통해 통합 제안을 전달해 긍정적 반응을 접했다"며 출소 후 조 대표의 독자적인 행보에 대해선 "소탐대실이 되어서는 안 된다"고 언급했다고 밝혔다. 또 "호랑이를 잡으려면 호랑이 굴로 들어가야 한다"며 그간 합당을 촉구하는 메시지를 지속해서 전해왔다고 설명했다. 그러면서 "목표가 같으면 함께 걸어야 한다. 뭉치면 더 커지고 이익이고, 분열하면 망한다"며 "정 대표님, 잘하셨다. 조 대표님, 화답해달라"고 촉구했다.

정 대표는 22일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "저는 혁신당 창당 당시 '따로 또 같이'를 말했다. 22대 총선은 따로 치렀고, 21대 대선을 같이 치렀다"며 "우리는 같이 윤석열 정권을 반대했고, 12·3 비상계엄 내란을 같이 극복해왔다"고 말했다. 이어 "(혁신당과) 이재명 정부 출범을 위한 대선을 같이 치렀다. 이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다"며 "이재명 정부의 성공, 지방선거의 승리가 시대 정신이며 민주당과 혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않다"고 강조했다.

지난해 11월 조국 조국혁신당 대표(오른쪽)가 국회에서 정청래 더불어민주당 대표를 예방하는 모습. 김현민 기자 원본보기 아이콘

이에 조 대표는 "이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 목표에 전적으로 동의한다"면서도 "혁신당은 국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정할 것이며 그 결과가 나오는 대로 국민께 보고 올리겠다"고 답했다.

다만 민주당 내에서는 정 대표의 돌출 발언이라며 원성이 터져 나왔다. 장철민 의원은 SNS에 "당원의 뜻을 묻지 않은 일방적인 합당 추진 반대한다. 최고위원들도 기자회견 20분 전에 알았고, 국회의원들도 뉴스를 보고서야 합당 추진을 알았다. 당의 운명을 이렇게 깜짝쇼로 진행할 수는 없다. 정당한 소통과 절차가 생략된다면 민주 세력의 연대는 오히려 더욱 어려워질 것"이라고 반대 의사를 밝혔다.

한준호 의원도 "혁신당과 합당은 당원에게 충분한 설명, 숙의 과정과 동의가 필요하다. 우리 민주당은 당원 주권 정당이기 때문"이라고 밝혔고, 김용민 의원은 "당의 운명을 결정할 합당이라는 중대 의사결정을 사전 논의나 공감대 형성도 없이 추진하는 것은 잘못된 것이다. 당 대표 혼자 결정할 일이 아니다"라고 했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



