아리바이오 "차세대 PDE-5 억제제 기술, 美 독점 라이선스 계약"

아리바이오는 미국 신장질환 전문기업 레스타리와 독점 라이선스 계약을 체결하고 차세대 포스포디에스터라아제-5(PDE-5) 억제제 기반 신약 기술의 적용 범위를 희귀 신장·간질환으로 확대한다고 23일 밝혔다.

계약을 통해 레스타리는 아리바이오가 개발 중인 다낭성신장질환과 간낭성질환 치료 프로그램에 대해 글로벌 개발 및 상업화 독점권을 확보했다. 기존에 아리바이오가 보유한 유라시아 지역 권리는 계약 대상에서 제외돼 해당 권리는 아리바이오에게 유지된다.

계약 규모는 개발 및 매출 단계별 마일스톤을 포함해 최대 2억 3천만달러(약 3,300억원)이다. 상업화 이후 매출에 연동된 로열티는 별도로 지급된다. 회사는 이번 계약을 계기로 단계별 성과에 따른 수익 확대 구조와 희귀질환 분야 상업화 가능성을 구체화했다고 설명했다. 아리바이오는 신경계 질환 중심의 연구개발 역량을 기반으로 미충족 의료수요가 큰 신장·간질환 영역까지 기술 적용 범위를 확대하고 있다.

다낭성신장질환과 간낭성질환은 치료 옵션이 제한적인 대표적 희귀·난치성 질환이다. 기존 치료의 효과와 안전성에 대한 한계가 지적되며 새로운 치료 대안에 대한 수요가 지속돼 왔다.

레스타리는 신장·간 질환에 특화된 기업으로 인디애나대학교 명예 교수이자 미국 내과학회(FACP) 및 신장학회(FASN) 회원인 로버트 바칼라오(Robert Bacallao, MD) 박사와의 연구를 통해 PDE-5 억제제 계열 접근이 낭성질환 치료에 유의미할 수 있다는 근거를 확보했다. 양사는 이번 협력을 통해 차별화된 치료 프로그램 개발에 착수할 계획이다.

매튜 헤드릭 레스타리 최고경영자는 "다낭성신장질환과 간낭성질환은 미충족 의료수요가 매우 큰 분야"라며 "차별화된 치료 프로그램을 독점적으로 개발해 장기적으로는 다낭성신장질환의 1차 치료제로 자리매김하는 것이 목표"라고 말했다.

정재준 아리바이오 대표이사는 "이번 계약은 아리바이오의 전임상 및 임상 개발 역량과 레스타리의 질환 특화 전문성이 결합된 전략적 파트너십"이라며 "차세대 PDE-5 억제제 기반 기술을 통해 신장, 간 질환 환자들에게 실질적인 치료 대안을 제시할 수 있을 것"이라고 전했다.

한편 아리바이오는 AR1001 국가별 판권 계약을 통해 누적 2조9900억원 규모의 계약을 체결했으며 이번 신장·간질환 프로그램 계약을 더해 누적 계약 규모는 3조3200억원에 이른다. 회사는 향후 북미와 유럽 등 주요 시장을 중심으로 추가 파트너십을 포함한 글로벌 사업화 전략을 본격 추진할 계획이다.

한편 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와의 합병을 추진 중이며 합병 예정 기일은 오는 5월7일이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



