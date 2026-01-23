美 신규 실업수당 청구 20만건…시장 예상 하회

계속청구는 184.9만건으로 감소

지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 예상을 하회했다.

22일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난주(1월11~17일) 신규 실업수당 청구 건수는 20만건으로 집계됐다. 이는 전주(19만9000건)와 비슷한 수준으로, 시장 전망치(20만9000건)를 밑돌았다.

단기 변동성을 제거한 4주 이동평균 신규 실업수당 청구 건수는 20만1500건으로 전주보다 감소해, 약 2년 만에 가장 낮은 수준을 나타냈다.

2주 이상 실업수당을 신청하는 계속 실업수당 청구 건수는 1월4~10일 기준 184만9000건으로 집계됐다. 이는 전주(187만5000건)보다 2만6000건 줄어든 수치다.

관세 등 정책 불확실성이 이어지는 가운데 기업들이 신규 채용에 신중한 태도를 유지하고 있지만, 해고 역시 제한적인 수준에 머물고 있는 것으로 분석된다.

블룸버그 이코노믹스의 엘리자 윙거 이코노미스트는 "미국 기업들이 계절 근로자 채용을 줄이면서 연휴 이후 해고가 제한적으로 나타났고, 그 결과 신규 실업수당 청구 건수가 낮은 수준을 유지했다"며 "해고 관련 소식이 상대적으로 드문 만큼, 전반적인 노동시장 여건이 변화하고 있다는 뚜렷한 신호는 보이지 않는다"고 분석했다.





