美 11월 PCE 물가, 전년比 2.8% ↑ '예상 부합'…다음 주 금리 동결 전망

실질개인소비 4개월 만에 최대 증가

미국의 11월 개인소비지출(PCE) 물가 상승률이 전월 대비 소폭 확대됐지만 시장 예상치에는 부합한 것으로 나타났다. 인플레이션이 여전히 높은 수준을 유지하면서 다음 주 기준금리 동결 가능성에 무게가 실린다.

22일(현지시간) 미 상무부 산하 경제분석국(BEA)에 따르면 올해 11월 PCE 물가는 전년 동기 대비 2.8% 상승했다. 이는 10월(2.7%)보다 0.1%포인트 높아진 수치로, 다우존스가 집계한 시장 예상치와 일치했다.

변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 물가도 전년 동기 대비 2.8% 상승해 10월(2.7%)을 웃돌았으나, 시장 전망에는 부합했다. 11월 PCE 물가의 전월 대비 상승률은 헤드라인과 근원 지표 모두 0.2%를 기록해 예상과 일치했다.

이날 PCE 물가 지표 발표는 지난해 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)의 여파로 10월과 11월 수치가 함께 공개되면서 이뤄졌다.

인플레이션을 반영한 실질 개인 소비는 전월 대비 0.3% 늘어나 10월(0.1%)보다 증가 폭이 확대됐다. 연말 쇼핑 시즌을 맞아 견조한 소비지출이 유지된 데 따른 것으로 풀이된다. 노동시장 둔화 우려와 고물가 부담에도 불구하고 소비가 비교적 탄탄한 흐름을 이어가며 미국 경제를 떠받치고 있다는 분석이 나온다.

특히 11월 개인 소비는 자동차, 의류, 휘발유 등 상품 지출이 7월 이후 가장 큰 폭으로 증가한 영향이 컸다. 반면 서비스 지출은 의료비 지출 감소로 전월 대비 둔화됐다.

이 같은 지표는 미국 경제의 견조함을 뒷받침한다. 이날 BEA는 미국의 3분기 실질 국내총생산(GDP) 잠정치를 전기 대비 연율 4.4% 성장으로 발표했다. 이는 앞서 공개된 속보치(4.3%)보다 0.1%포인트 상향된 수치로, 수출 호조와 기업 재고 감소 등에 힘입었다.

노동시장이 다소 둔화 조짐을 보이는 가운데서도 견조한 소비를 중심으로 성장 흐름이 유지되고 있다는 신호가 잇따르면서, 다음 주 금리 동결 가능성이 예상된다. 여전히 남아 있는 인플레이션 압력 역시 이런 전망에 힘을 싣고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 현재 금리선물 시장은 Fed가 오는 28일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 현재 연 3.5~3.75% 수준으로 동결할 가능성을 95% 반영 중이다.





