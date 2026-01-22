국정원, '李 대통령 피습테러' TF 구성…'테러위험인물' 지정

국가정보원은 2024년 1월 발생한 '이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표) 가덕도 피습사건' 진상 규명을 위한 '가덕도 테러사건 지정 후속조치 태스크포스(TF)'를 구성했다고 22일 밝혔다.

이 TF는 피습사건이 지난 20일 테러방지법상 테러로 지정되면서 국정원 1차장을 팀장으로 가동된다. TF에선 가해자인 김모씨(67)를 테러방지법 제2조상 '테러위험인물'로 지정하고 같은 법 제9조에 따른 구체적 혐의를 재확인할 계획이다. 아울러 경찰 국가수사본부가 해당 사건에 대한 재수사에 나선 만큼 수사기관 요청 시 관련 정보를 지원하고 신속한 수사를 뒷받침할 예정이다.

국정원은 오는 26일 발족하는 국무총리실 산하 대테러센터 '대테러업무 혁신 태스크포스(TF)'에 참여해 테러위기관리 표준매뉴얼 등 대응 체계를 정비하고 유사사건 발생 시 유관기관 간 협력 강화 방안 강구 등 노력을 기울일 방침이다.

이 대통령은 더불어민주당 대표였던 2024년 1월 2일 부산 가덕도 방문 도중 김씨가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔려 수술을 받았다. 이후 윤석열 정부 국정원과 대테러센터 등이 사건을 테러로 지정하지 않고 현장 증거를 인멸하는 등 왜곡했다는 의혹이 현 여권을 중심으로 제기됐다. 김씨는 지난해 2월 대법원에서 살인 혐의 등에 대해 유죄 판결을 받고 징역 15년 처벌이 확정돼 복역 중이다.





