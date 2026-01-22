장민영 신임 기업은행장 최대 과제는…'생산적 금융' 활성화(종합)

신임 기업은행장에 장민영 IBK자산운용 대표 내정

생산적금융·포용금융 활성화 최대 과제

노동조합과의 갈등 해결도 필

장민영 기업은행장 내정자 AD 원본보기 아이콘

신임 IBK기업은행장에 장민영 IBK자산운용 대표가 내정됐다. 장 내정자의 최대 과제로는 현 정부의 핵심 경제정책인 '생산적 금융'과 '포용 금융'에 대한 적극적인 지원이 꼽힌다.

금융위원회는 이억원 위원장이 신임 기업은행장으로 장민영 IBK자산운용 대표이사를 22일 임명 제청했다고 밝혔다. 기업은행장은 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명한다.

금융위는 장 내정자가 중소기업은행에서 리스크관리그룹장(부행장), 강북지역본부장, IBK경제연구소장, 자금운용부장 등 주요 보직을 두루 거치며 금융시장 이해도와 리스크관리 전문성을 쌓아온 금융전문가라고 설명했다. 1989년부터 약 35년간 기업은행과 IBK자산운용에 재직해 기업은행에 대한 이해도가 높아 안정적인 리더십을 펼칠 것이라고 기대했다.

장 내정자는 기업은행의 역대 6번째 내부 출신 행장에 오르게 된다. 전임 김성태 행장 역시 내부 출신이었다. 최근 산업은행 회장과 수출입은행장 역시 내부출신이 선임된 바 있다.

장 내정자는 임기 첫해부터 생산적 금융 활성화를 비롯해 중소기업 및 소상공인 지원, 모험자본 투자 선도 등 중책을 맡게 될 것으로 관측된다. 기업은행은 올해부터 2030년까지 5년간 생산적 금융을 300조원 이상 지원하는 'IBK형 생산적 금융 30-300 프로젝트'를 본격 가동한다. 첨단·혁신산업, 창업·벤처기업, 지방 소재 중소기업 등 생산적 분야에 자금 지원을 확대하고 산업과 지역의 성장을 이끌어가야 하는 책무를 맡았다. 300조원 중에 250조원을 중소기업과 소상공인에게 지원해 중소기업 본연의 업무에 집중할 계획이다.

포용금융 강화 역시 중요 과제다. 기업은행은 소상공인 생애주기별(창업·경영애로 해소·도약) 종합지원 및 서민·청년 등 금융취약계층을 위한 맞춤형 정책을 중심으로 포용금융을 확대할 예정이다.

총파업을 준비하고 있는 노동조합과의 협상도 당면한 과제다. 기업은행 노조는 지난달 23일 조합원 총투표에서 총파업을 가결하고 총파업을 준비 중이다. 노조는 체불된 시간외수당과 우리사주 증액 등을 주장하고 있지만 사측은 난색을 보이고 있다. 사측과 갈등을 겪고 있는 노조가 장 내정자의 출근을 저지할 가능성도 있다.

금융위 관계자는 "장 내정자는 전문성을 바탕으로 중소기업·소상공인 금융지원을 강화하고 첨단전략산업 분야 벤처기업 투자 등 미래성장동력을 확충해 생산적 금융 대전환을 이끌 적임자"라고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>