MLB 이정후 美 입국 과정서 억류 해프닝…1시간 만에 풀려나

보라스 "정치적 사안 아닌 행정 착오"

펠로시 의원실도 해결 지원

입국 심사 과정서 추가 확인 요청 받아

미국 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 소속 외야수 이정후(27)가 미국 입국 과정에서 서류 문제로 로스앤젤레스 국제공항(LAX)에 잠시 억류되는 해프닝을 겪었다. 21일(현지시간) 샌프란시스코 크로니클, SFGATE 등 현지 매체는 이정후가 자이언츠 팬 페스트 참석을 위해 인천국제공항을 출발해 LA 공항에 도착했으나, 입국 심사 과정에서 필요한 서류 일부가 누락된 것으로 확인돼 이민국에서 추가 확인 절차를 받았다고 보도했다. 이정후는 약 1시간가량 공항에 머문 뒤 문제를 해결하고 입국했다.

국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 21일 인천국제공항 제2터미널에서 출국 전 인터뷰를 하고 있다.

이정후의 에이전트인 스콧 보라스는 현지 매체에 "단순한 행정적 문제"라며 "정치적인 사안이나 다른 오해가 있을 만한 일은 전혀 아니다"라고 밝혔다. 이어 그는 "어떤 문서가 정확히 부족했는지는 확실하지 않지만, 필요한 서류 중 하나가 빠졌던 것으로 보인다"고 설명했다. 사태 해결 과정에는 미국 정치권도 나섰다. 연방 하원의장을 지낸 낸시 펠로시 의원 측은 "샌프란시스코 구단과 의회, 연방 정부 관계 기관과 협력해 상황 해결을 지원했다"고 밝혔다. 샌프란시스코 자이언츠 구단 역시 "입국 관련 문제는 모두 해결됐으며, 이정후는 예정된 일정에 정상적으로 참여할 것"이라고 전했다.

공항에서 풀려난 이정후는 곧바로 미국 체류 일정을 이어간다. 자이언츠는 현재 4개 도시에서 팬 페스트를 진행 중이며, 이정후는 행사 참석 후 다음 달 애리조나주 스코츠데일에서 시작되는 스프링캠프에 합류할 예정이다. 현지 매체들은 이번 사례를 두고 "국제 스포츠 스타들이 비자나 입국 서류 문제로 공항에서 일시적으로 발이 묶이는 일은 드물지 않다"고 전했다. 실제로 MLB를 비롯한 북미 프로스포츠 선수들 가운데서도 행정 절차상 착오로 추가 심사를 받았다가 곧바로 해제되는 사례가 종종 발생해 왔다.

한편 이정후는 2023시즌 종료 후 샌프란시스코와 6년 1억1300만 달러에 계약하며 MLB에 진출했다. 지난 두 시즌 동안 187경기에 출전해 타율 0.265, 10홈런, 63타점, 88득점, 12도루를 기록하며 팀의 핵심 전력으로 자리 잡았다.





방제일 기자



