SFG푸드빌리지 화정, 고양 화정에 4층 규모 원스톱 미식타운 23일 그랜드오픈

SFG 신화푸드그룹(이하 SFG)이 오는 23일, 고양시 덕양구 화정동에 지상 4층 규모의 복합 외식 공간 'SFG 푸드빌리지 화정'을 공식 오픈한다고 22일 밝혔다.

경기 서북부의 중심지인 화정역 인근에 3개 직영 브랜드와 자체 마켓을 한 건물에 선보여 지역 주민들에게 수준 높은 미식 경험을 제공한다는 포부다.

'SFG 푸드빌리지 화정'은 가족 식사 및 단체 모임에 최적화된 널찍한 공간 구성으로 눈길을 끈다.

2층부터 4층까지 3개층에 들어선 '송도갈비'는 소갈비와 돼지갈비를 한자리에서 동시에 즐길 수 있어 입맛이 다른 대가족이나 회식 모임에서도 메뉴 갈등 없이 모두가 만족할 수 있는 것이 특징이다. 창밖으로 펼쳐지는 옥빛공원의 탁 트인 조망은 식사의 품격을 더한다.

1층은 다양한 식문화가 공존하는 공간이다. 베이커리 카페 '블루커피'와 자체 상품관 'SFG 마켓'이 23일부터 송도갈비와 함께 고객을 맞이하며, 오는 30일에는 화덕 생선구이 맛집 '바다를 먹은 고등어'가 문을 연다. 특히 '바다를 먹은 고등어'에서는 500℃ 화덕에서 구워낸 겉바속촉 생선구이와 제철 반찬을 무제한으로 즐길 수 있어 영양을 고루 섭취할 수 있다.

SFG는 이번 푸드빌리지 화정점 오픈과 창립 이래 누적 방문객 8천만 명 돌파를 자축하며, 전례 없는 초호화 경품 이벤트로 고객 몰이에도 나선다.

우선 전사적 차원의 '2026년 SFG 대박 경품 이벤트 시즌2'가 화정점 오픈과 함께 본격화된다. 방문 고객 중 추첨을 통해 선정된 1등에게는 BMW 미니 해치백을, 2등에게는 럭셔리 크루즈 커플 여행권을 증정한다. 이 외에도 LG 디오스 냉장고, 다이슨 헤어드라이어 등 최신 인기 가전제품과 SFG 외식 상품권 등 풍성한 선물이 준비돼 있다.

고물가 시대에 지갑 부담을 덜어줄 '파격 할인'과 '덤 증정' 혜택도 선보인다. '송도갈비'는 투뿔(1++) 한우 등심 주물렀을 정상가 대비 약 35% 할인된 가격에 제공하는 특가 프로모션을 진행하고, 왕숯불양념갈비 3인분 주문 시 불고기 1인분 포장 증정(3+1)하는 혜택을 마련했다.

또 소고기 우거지 국밥, 함흥냉면, 고등어구이 한상 등 식사 메뉴를 무료로 제공하는 50% 확률의 '반반 당첨 스크래치 쿠폰'도 지급한다.

SFG 관계자는 "옥빛공원 조망권을 갖춘 'SFG 푸드빌리지 화정'은 가족 외식, 기업 회식 등 어떤 모임에도 최적화된 맞춤형 미식 공간"이라며 "역동적인 붉은 말의 해를 맞아 고객에게 도약의 활력을 전하는 고품격 맛과 서비스로 지역 최고의 명소로 자리매김하겠다"고 말했다.

한편 SFG 푸드빌리지는 '도심 속 킨포크 라이프'라는 슬로건 아래 서울 창동, 판교등 전국 주요 거점에서 지역의 미식 명소로 자리잡고 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



