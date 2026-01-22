본문 바로가기
'탄핵 후 첫 국회 방문' 박근혜 "단식 멈추라"…장동혁 "더 긴 싸움 위해 중단"

장보경기자

입력2026.01.22 12:12

수정2026.01.22 12:15

언론사 홈 구독
朴 방문 직후 단식 중단·병원 이송
張 "진정한 단식은 오늘부터 시작"

박근혜 전 대통령이 22일 장동혁 국민의힘 대표를 찾아 단식을 중단하라고 권유했다. 장 대표는 "더 길고 더 큰 싸움을 위해 오늘 단식을 중단한다"며 8일째 단식을 이어가던 단식을 끝내고 병원으로 이송됐다.


박 전 대통령은 이날 오전 국회 로텐더홀을 찾아 8일째 단식을 이어가고 있는 장 대표를 만나 3분가량 대화를 나눴다. 그는 장 대표에게 "물과 소금만 드시면서 단식을 하신다는 말을 들어 많이 걱정했다"며 "훗날을 위해 단식은 이제 멈추고 건강을 회복하셨으면 한다"고 말했다.

박근혜 전 대통령이 22일 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 8일째 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표를 찾아 대화하고 있다. 2026.01.22 김현민 기자

박근혜 전 대통령이 22일 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 8일째 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표를 찾아 대화하고 있다. 2026.01.22 김현민 기자

이어 "비록 장 대표가 요구하신 통일교와 공천 비리에 대한 특검을 정부·여당이 받아주지 않아 아무것도 얻지 못하는 단식이 아니냐 비난할 수도 있다. 그러나 절대 그렇지 않다"며 "정치인으로서 옳다고 생각한 것에 대해 목숨을 건 투쟁을 한 점에 대해 국민이 대표의 진정성을 인정할 것"이라고 했다.

정부·여당을 향해선 "대표의 단식에도 불구하고 아무런 반응을 하지 않는 것은 정치 도의상 있을 수 없는 일"이라고 비판했다.


당 중진 의원과 의료진 등의 잇따른 단식 중단 요구를 거부하던 장 대표는 박 전 대통령 방문 직후 병원 이송을 결정했다.


장 대표는 국회 로텐더홀에서 "더 길고 더 큰 싸움을 위해 오늘 단식을 중단한다"며 "부패한 이재명 정권과 더불어민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것이다. 진정한 단식은 오늘부터가 시작"이라고 했다.




장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
