본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

[폴폴뉴스]민주당 40% vs 국힘 20%…지방선거 與 지지 47%, 野 지지 40%

나주석기자

입력2026.01.22 11:59

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

NBS 여론조사
李대통령 지지율 59%

더불어민주당과 국민의힘 정당 지지율이 2배 차이로 벌어졌다는 여론조사가 나왔다. 다만 지방선거에서 여당을 지지할 것인지, 야당을 지지할 것인지 묻는 말에서는 격차가 크게 줄어 눈길을 끌었다.


22일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치의 전국지표조사(NBS·19~21일 전국 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 휴대전화 면접 방식으로 진행·표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률 20.2%)에 따르면 이재명 대통령의 국정운영에 대해 '잘하고 있다'는 평가는 2주 전과 비교해 2%포인트 하락한 59%로 조사됐다. '잘못하고 있다'는 평가는 2%포인트 오른 31%로 나타났다.

정당 지지율에서는 민주당 지지율이 1%포인트 상승한 40%로 나타났다. 반면 국민의힘 지지율은 3%포인트 하락한 20%로 조사됐다.

[폴폴뉴스]민주당 40% vs 국힘 20%…지방선거 與 지지 47%, 野 지지 40%
AD
원본보기 아이콘

다만 올해 6월3일 지방선거와 관련해 여당에 힘을 실어줘야 한다는 의견은 47%인데 반해, 견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다는 의견은 40%로 조사됐다. 여야 지지율과 지방선거에 대한 인식은 다소 상의한 셈이다.


부동산 정책과 관련해서는 잘못하고 있다는 응답이 47%로 잘하고 있다는 응답 35%보다 높았다. 부동산 가격과 관련해서는 30%는 상승, 51%는 보합, 11%는 하락을 예상했다.


행정통합과 관련해서는 긍정적으로 본다는 여론이 53%, 부정적으로 본다는 여론은 30%였다.

민주당 일부 인사들의 공천헌금 의혹과 관련해서는 '공천 시스템 구조적 문제'라는 응답이 57%, '일부 인사의 개인적 일탈' 응답이 30%였다.


여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티샵까지 '하노이 핫플' [K웨이브 3.0]⑩ "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

떡볶이로 月1.6억 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플'

"불법주차 스티커 붙이면 200만원 청구" 아파트 입주민 경고

"로또 1등 20억은 적다"…국민이 원하는 적정 금액 '52억'

'K푸드 효자'라더니…냉동만두, 수출 멈추고 수입 늘어난 이유

이달만 '14% 상승', 반전 노린다…꼴찌서 대장주 된 SKT, 통신주 레이스 점화

새로운 이슈 보기