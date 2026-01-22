대부금융협회, 2026 신년인사회 개최

정성웅 회장 "제도권 금융기관 재도약"

한국대부금융협회는 22일 서울 강남구 삼정호텔에서 2026 대부금융 신년인사회를 개최했다고 밝혔다.

정성웅 한국대부금융협회장이 22일 열린 '2026 대부금융 신년인사회'에서 신년사를 발표하고 있다. 대부금융협회 AD 원본보기 아이콘

협회 회원사와 업계 관계자들이 모여 대부금융 시장의 미래 비전을 공유하고, 지난해 서민금융 우수 회원사를 표창했다.

1부에선 손병두 전 금융위원회 부위원장 특별 강연이 진행됐다.

손 전 부위원장은 '디지털 금융 플랫폼 시대'를 주제로 금융 서비스 진화와 디지털 전환 배경을 중심으로 미래금융 방향을 제시했다.

불법사금융과의 차별화를 위해 대부금융업도 시대 흐름에 부합하는 기술 활용과 혁신을 할 필요가 있다고 강조해 참석자들의 큰 공감을 받았다.

2부에선 우수 회원사 시상을 했다. 협회가 수여하는 서민금융상 대상은 '에이원대부캐피탈'이 받았다.

서민금융 기여도, 민원 처리, 사회공헌 활동, 교육 훈련, 업계기여도 등에서 높은 점수를 받았다.

정성웅 대부금융협회장은 "협회를 보는 차별과 편견을 넘어서는 한편 저신용·취약 차주에게 마지막으로 자금을 공급하는 제도권 금융기관으로 재도약하는 '생활금융의 시대'를 열어가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



