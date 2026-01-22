본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

이준석 "민주·조국혁신당 같은 중국집…합치는 게 맞다"

최유리기자

입력2026.01.22 11:03

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"특검 공조 거부로 민주당 2중대 드러내"

이준석 개혁신당 대표는 22일 더불어민주당이 조국혁신당에 합당을 제안한 것에 대해 "합치는 게 맞다고 본다"고 말했다.


이 대표는 이날 국회에서 최고위원회의 후 기자들과 만나 "같은 중국집인데 전화기 두 대 놓고 하는 식으로 정치하면 안 된다"며 이같이 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그러면서 '민주당 공천뇌물 의혹 특검법'을 야당이 공동 발의하자고 제안했을 당시 조국혁신당이 거부한 것을 거론했다.

이 대표는 "지난번에 특검과 관련해 같이하자고 제안했을 때 저희가 조국혁신당의 '야당 정체성'에 대해 물었다고 생각한다"며 "그때 사실상 거부 의사를 밝히면서 조국혁신당은 많은 국민에게 민주당의 2중대가 되고 싶은 당으로 인식됐을 것"이라고 깎아내렸다.


이어 "국민의힘과 개혁신당은 계엄에 대한 입장이나 선명한 차이가 있다"며 "계속 (통일교·민주당 공천 뇌물 의혹 쌍특검 공조와) 선거 연대를 연계해 얘기하는데 전혀 검토한 바도 없고, 저희 입장에서는 선거 연대를 할 이유가 없다"고 선을 그었다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티샵까지 '하노이 핫플' [K웨이브 3.0]⑩ "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

떡볶이로 月1.6억 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플'

"불법주차 스티커 붙이면 200만원 청구" 아파트 입주민 경고

"로또 1등 20억은 적다"…국민이 원하는 적정 금액 '52억'

'K푸드 효자'라더니…냉동만두, 수출 멈추고 수입 늘어난 이유

이달만 '14% 상승', 반전 노린다…꼴찌서 대장주 된 SKT, 통신주 레이스 점화

새로운 이슈 보기