이준석 "민주·조국혁신당 같은 중국집…합치는 게 맞다"

"특검 공조 거부로 민주당 2중대 드러내"

이준석 개혁신당 대표는 22일 더불어민주당이 조국혁신당에 합당을 제안한 것에 대해 "합치는 게 맞다고 본다"고 말했다.

이 대표는 이날 국회에서 최고위원회의 후 기자들과 만나 "같은 중국집인데 전화기 두 대 놓고 하는 식으로 정치하면 안 된다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 '민주당 공천뇌물 의혹 특검법'을 야당이 공동 발의하자고 제안했을 당시 조국혁신당이 거부한 것을 거론했다.

이 대표는 "지난번에 특검과 관련해 같이하자고 제안했을 때 저희가 조국혁신당의 '야당 정체성'에 대해 물었다고 생각한다"며 "그때 사실상 거부 의사를 밝히면서 조국혁신당은 많은 국민에게 민주당의 2중대가 되고 싶은 당으로 인식됐을 것"이라고 깎아내렸다.

이어 "국민의힘과 개혁신당은 계엄에 대한 입장이나 선명한 차이가 있다"며 "계속 (통일교·민주당 공천 뇌물 의혹 쌍특검 공조와) 선거 연대를 연계해 얘기하는데 전혀 검토한 바도 없고, 저희 입장에서는 선거 연대를 할 이유가 없다"고 선을 그었다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



