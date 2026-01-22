조국, 정청래 합당 제안에 "의총·당무위 열고 당원·국민 목소리 경청"

합당 제안 취지에는 동의

당원 등 의견 수렴 절차 진행

조국 조국혁신당 대표는 22일 정청래 더불어민주당 대표의 합당 제안과 관련해 "국민 마음과 뜻이 가리키는 방향 논의한 후 국민께 보고드리겠다"고 밝혔다.

조 대표는 이날 전북 전주시에 있는 조국혁신당 전북도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 "의원총회와 당무위원회의 조속한 개최를 지시했다"며 이같이 밝혔다.

앞서 정 대표는 이날 오전 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "우리는 12·3 비상계엄을 같이 극복해왔고, 이재명 정부 출범을 위한 대선을 같이 치렀다"며 "이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다"고 조국혁신당에 합당을 제안했다.

이와 관련해 조 대표는 "어제 늦은 오후 정 대표 만나 오늘의 발표 내용을 전달받았다"며 "갑작스럽지만, 제안의 무게가 결코 가볍지 않기에 최고위원 분들과 숙고했다"고 했다.

이어 "조국혁신당은 정 대표가 언급한 이재명 정부의 성공과 정권 재창출 목표에 전적으로 동의한다"며 "우리 당과 민주당은 일관되게 그 길 함께 가고 있다. 지난 대선에서 조국혁신당의 대선 후보는 이재명 후보였다"고 정 대표의 합당 제안 취지에 동의했다.

다만 "동시에 조국혁신당은 정치개혁과 개헌, 토지공개념 입법화 등 민주당이 말하지 않는 진보적 미래 과제를 독자적으로 추구하고 있다"며 "이러한 구시대적 과제를 모두 실행할 수 있는 최선의 길이 무엇인지 국민과 당원의 목소리를 경청하겠다"고 즉답을 피했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



