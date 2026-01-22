민주당 합당 제안에 조국 "국민·당원 목소리 경청하겠다" (상보)

조국 조국혁신당 대표는 22일 더불어민주당 정청래 대표의 합당 제안과 관련해 "국민 마음과 뜻이 가리키는 방향을 논의한 후 보고 드리겠다"고 밝혔다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>