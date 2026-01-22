정청래, 조국혁신당에 합당 공식 제안…"6·3지방선거 같이 치르자"

본문 바로가기
정청래 더불어민주당 대표는 22일 조국혁신당에 합당을 공식 제안했다.


정 대표는 이날 긴급 기자회견을 통해 "혁신당에 제안한다"며 "우리 합치자"고 말했다.

그는 "혁신당은 창당 당시 따로 또 같이를 말했고, 22대 총선을 따로 치르고 21대 대선을 같이 치렀다"며 "민주당은 윤석열 독재정권 심판을 외쳤고, 혁신당은 3년은 너무 길다를 외쳤다. 우리는 같이 윤석열 정권에 반대했다"고 언급했다. 이어 "우리는 12·3 비상계엄을 같이 극복해왔고, 이재명 정부 출범을 위한 대선을 같이 치렀다"며 "이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다"고 했다.


정청래 더불어민주당 대표가 22일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당과의 합당을 제안하고 있다. 2026.1.22 김현민 기자

정청래 더불어민주당 대표가 22일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당과의 합당을 제안하고 있다. 2026.1.22 김현민 기자

정 대표는 "이재명 정부의 성공, 지방선거의 승리가 시대정신"이라며 "민주당과 혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않다고 생각한다"고 덧붙였다. 이어 "민주당과 혁신당이 이제 따로가 아니라 같이 시대정신에 입각해 이재명 정부 성공이라는 목표를 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다"며 "두 당의 합당을 위해 조속히 실무테이블이 마련되기를 바란다"고 했다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
