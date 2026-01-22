볼보, 순수 전기 SUV 'EX60' 세계 최초 공개 "게임체인저"

한 번 충전으로 최대 810km 주행

볼보자동차는 21일(현지시간) 스웨덴 스톡홀름에서 전기 스포츠유틸리티차(SUV) '볼보 EX60'을 세계 최초로 공개했다. 5인승 패밀리 SUV로 주행 가능 거리에 대한 불안을 해소하고, 혁신적인 사용자 경험과 차세대 안전 기준을 통해 세그먼트의 기준을 새롭게 제시하는 모델이다.

하칸 사무엘손(Hakan Samuelsson) 볼보자동차 최고경영자(CEO)는 "주행 가능 거리, 충전, 가격 등 모든 측면에서 판도를 바꿀 게임 체인저이자, 볼보자동차와 고객 모두에게 새로운 시작을 의미하는 모델"이라며 "메가 캐스팅, 셀-투-바디, 코어 컴퓨팅 등 모든 영역에서 새로운 핵심 기술이 적용된 새로운 제품 아키텍처를 통해 볼보자동차가 무엇을 해낼 수 있는지를 보여주는 결정체"라고 소개했다.

EX60은 사륜구동(AWD) 기준 1회 충전 시, 최대 810km(WLTP 기준)에 달하는 주행 가능 거리를 제공한다. 볼보가 지금까지 선보인 전기차 중 가장 긴 거리다. 400kW 급속 충전기를 사용할 경우 단 10분 충전으로 최대 340km 주행 가능 거리를 확보할 수 있다.

디자인과 엔지니어링, 하드웨어, 소프트웨어 등이 유기적으로 결합해 주행거리를 최적화하고, 많은 내연기관 차량과 견줄 수 있는 성능을 갖췄다. 파워트레인은 ▲최대 810km 주행 가능 거리를 제공하는 P12 AWD 일렉트릭 ▲최대 660km인 P10 AWD 일렉트릭 ▲후륜구동 방식의 P6 일렉트릭(최대 620km) 중 선택할 수 있으며 모두 10년 배터리 보증을 제공한다.

차세대 전기차 아키텍처 SPA3를 기반으로, 새로운 핵심 시스템 '휴긴코어(HuginCore)'로 구동된다. ▲셀-투-바디 기술 ▲차세대 자체 개발 전기 모터 ▲새로운 배터리 셀 설계 ▲메가 캐스팅 기술 등 에너지 효율과 주행거리를 향상시킬 수 있는 기술들이 포함됐다. 볼보 전기차 가운데 가장 낮은 탄소 발자국을 달성했다.

28개 스피커로 구성된 바워스앤윌킨스 프리미엄 오디오 시스템을 옵션으로 제공한다. 여기에는 볼보자동차 최초로 적용된 전 좌석 헤드레스트 통합형 스피커가 포함되며, 몰입감 있는 공간 음향을 위해 돌비 애트모스를 지원하는 애플 뮤직까지 기본 탑재된다.

'휴긴코어'를 기반으로 차가 스스로 사고하고, 처리하며, 반응할 수 있도록 설계됐다. 자체 기술 역량과 구글, 엔비디아, 퀄컴 등 글로벌 기술 선도 기업들과의 협업으로 브랜드 역사상 가장 지능적인 모델을 완성했다. 구글 AI 어시스턴트 '제미나이'를 탑재해 특정 명령어를 기억할 필요 없이 자연스럽고 개인화된 대화가 가능하다.

세계 최초로 '멀티 어댑티브 안전벨트'를 탑재해 1열 탑승자에게 보다 스마트하고 개인화된 보호를 제공한다. 차량 내외부의 첨단 센서를 통해 수집한 데이터를 바탕으로, 탑승자의 키, 체중, 체형, 착석 자세 등에 맞춰 보호 강도를 세밀하게 조정해 개개인에게 맞춤화된 최적의 보호 기능을 제공한다. 보론강으로 강화된 안전 케이지와 차량 내부에 적용된 최첨단 기술을 통해 최상의 보호 성능을 확보했다.

볼보자동차는 브랜드 최초 중형 전기 크로스오버 SUV 'EX60 크로스컨트리'도 공개했다. EX60 대비 지상고를 20mm 높이고, 에어 서스펜션을 통해 추가로 20mm까지 높일 수 있어 다양한 주행 환경에서 더욱 높은 안정성을 제공한다. 전용 외장 컬러 '프로스트 그린'과 크로스컨트리 전용 휠, 스키드 플레이트, 휠 아치 디자인 등 차별화된 디자인 요소도 적용됐다.

한편 EX60은 올 봄부터 스웨덴에서 생산, 고객 인도는 유럽 시장을 시작으로 순차적으로 이뤄질 예정이다.





